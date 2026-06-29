[헤럴드경제=차민주 기자] 한국의 인공지능(AI) 이용률이 증가하면서 사람이 아닌 AI 에이전트 등 자동화 시스템이 ‘웹사이트 요청’을 시행한 트래픽이 대폭 늘어난 것으로 나타났다.

‘AI 검색’ 확산과 함께 인터넷 이용 주체가 사람에서 AI 에이전트로 이동하고 있는 것으로 풀이된다.

29일 글로벌 인터넷 인프라 기업 클라우드플레어의 국내 HTTP 요청 트래픽을 분석한 결과, 봇의 트래픽 지수는 지난 8일 1년 새 최대치(100%)를 차지했다. HTTP 요청은 웹 브라우저가 웹페이지를 로딩하는 등 작업을 수행하기 위해 데이터를 요청하는 것을 의미한다.

지난해 7월 1일 봇 트래픽 지수는 최대치의 절반(48.6%)에 그쳤으나 지난해 12월 80%를 뚫고 수직 상승해, 지난 8일 최대치를 달성했다. 1년 새 2배 수준으로 트래픽량이 증가한 것이다.

봇 트래픽은 AI 에이전트·크롤러 등등 사람이 아닌 자동화 시스템의 HTTP 요청 트래픽을 전체 집계한 수치다. 이 중 AI 에이전트 트래픽은 챗GPT와 같은 AI 챗봇이 사용자의 질문에 답하기 위해 인터넷을 검색할 때 발생하는 트래픽을 뜻한다.

정보기술(IT) 업계는 국내 AI 확산으로 ‘AI 검색’ 이용률이 증가하는 과정에서 인터넷 검색 주체 중 AI 에이전트의 비중이 커진 것으로 분석하고 있다.

사람이 직접 검색창에 단어를 입력하고 웹페이지를 방문하던 과거와 달리, AI 에이전트·크롤러 등 자동화 시스템이 웹페이지를 요청한 수치가 확대된 것이다. 예를 들어 사람이 신발을 구매하기 위해 10분 간 5~10개의 웹페이지를 둘러본다고 하면, AI 에이전트는 같은 작업을 위해 수천개의 웹페이지에서 검색을 수행해내기 때문이다.

실제 국민의 절반 수준이 챗GPT와 같은 AI 서비스를 활용하고 있다. 시장조사업체 와이즈앱·리테일 기준 지난 4월 챗GPT의 국내 월간활성사용자수(MAU)는 2345만명을 차지했다. 이어 구글 제미나이는 845만명, 클로드는 241만명으로 집계됐다.

국내 포털 업계를 양분하고 있는 네이버와 카카오도 ‘AI 에이전트’ 서비스를 올해부터 본격적으로 확대하고 나섰다. 우선 네이버는 지난 26일 생성형 AI 기반의 대화형 검색 서비스 ‘AI 탭’을 출시했다. 챗GPT와 같은 AI 챗봇처럼 대화형 검색을 제공할 뿐만 아니라, 네이버 생태계와 연결해 실제 행동까지 수행하는 에이전트 경험을 선보인다.

카카오는 자사 메신저인 카카오톡을 중심으로 AI 에이전트 기능을 확대하고 있다. ‘카나나 인 카카오톡’, ‘챗GPT 포 카카오’, ‘챗GPT 챗봇’과 같은 서비스를 통해 대화 맥락을 이해하는 것은 물론, 외부 파트너 서비스와 연결해 추천부터 예약·결제까지 카카오톡 안에서 처리하는 방향을 추진 중이다.

이 같은 결과는 비단 국내뿐만이 아닌 전 세계에서 나타나고 있다. 이미 전 세계 기준으로는 이달 초 역사상 처음으로 주요 인터넷 검색 주체가 사람에서 AI 에이전트로 뒤바뀌었다.

지난 4일 매튜 프린스 클라우드플레어 최고경영자(CEO)는 AI 에이전트의 확산으로 전 세계 웹페이지 요청의 대다수를 봇이 차지하는 현상이 나타났다고 밝혔다. 그가 공개한 수치에 따르면 봇이 전체 웹 트래픽의 57.4%를 차지했고, 사람이 직접 접속한 트래픽은 42.6%에 불과했다.

매튜 프린스 CEO는 “인터넷 역사상 처음으로 봇 트래픽이 사람 트래픽을 넘어섰다”며 “2027년 말쯤 이러한 통계가 나타날 것으로 예상했는데, AI 에이전트 트래픽이 너무 빠르게 증가해 예상보다 훨씬 빨리 진행됐다”고 설명했다.