[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 이소라가 7년 만에 신곡으로 돌아온다.

29일 소속사 마레힘엔터테인먼트에 따르면 이소라는 오는 7월 신곡을 발표한다. 지난 2019년 1월 발매한 싱글 ‘신청곡(Feat. SUGA of BTS)’ 이후 약 7년 만에 선보이는 신곡이다.

이소라는 ‘신청곡’ 이후 주로 드라마 OST를 부르며 대중과 소통했다.

이소라는 소속사를 통해 “오래 간만에 낸 신곡이라 감회가 새롭고 많은 분들이 들어주셨으면 좋겠다”며 “기다려 주신 분들께 감사드리며, 앞으로는 더 많이 노래할 테니 계속 관심을 가지고 지켜봐 주셨으면 한다”고 밝혔다.

이소라는 지난 1993년 보컬그룹 ‘낯선 사람들’의 멤버로 가요계에 첫발을 내디뎠다. 이후 1995년 솔로로 전향해 ‘난 행복해’를 시작으로 ‘청혼’, ‘그대안의 블루’, ‘제발’, ‘내곁에서 떠나가지 말아요’, ‘기억해 줘’, ‘바람이 분다’ 등 수많은 히트곡을 발표했다.