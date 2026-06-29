2026 철도건설기술세미나 개최

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국토교통부는 30일 한국철도기술연구원에서 ‘2026 철도건설기술세미나’를 열고 철도건설 현장에 적용할 첨단 안전기술과 안전관리 혁신방안을 공유한다고 밝혔다. 세미나는 인공지능(AI)과 드론, 위성기술 등을 활용해 철도건설 현장의 안전사고를 예방하는 방안이 논의되는 자리다.

최근 GTX(수도권광역급행철도), 신안산선, 월곶~판교, 인덕원~동탄 등 도심·대심도 지하공간을 활용하는 철도건설사업이 확대되고 있다. 하지만 최근 신안산선 공사 현장에서 추락사가 발생하는 등 안전사고가 발생하면서 현장 안전관리 강화와 인근 지역 안전성 확보에 대한 요구도 커지고 있다.

이에 따라 이번 기술세미나는 “스마트 건설시대의 철도인프라 안전 혁신”을 주제로 철도건설 현장, 특히 터널 등 지하공간 굴착 공사에 대한 사고 예방과 안전관리 고도화를 위한 AI·디지털·스마트 안전기술의 활용방안을 논의하기 위해 마련됐다.

세미나에는 홍지선 국토부 제2차관을 비롯해 한국철도기술연구원장, 국가철도공단 이사장 직무대행, 철도건설협회장 등 유관기관장과 학계, 산업계 관계자 등 약 200명이 참석할 예정이다.

개회식에서는 철도건설 시공·설계 분야의 발전에 기여한 유공자에게 국토교통부 장관표창 2점이 수여될 예정이며, 정책 발표에 이어 정부·학계·공공·연구기관, 민간 전문가가 참여하는 종합토론도 진행된다.

정책 발표에서는 철도건설 현장의 반복사고를 예방하고 고위험 작업을 선제적으로 관리하기 위한 안전시공 관리방향이 제시된다. 특히 3차원(3D) 스캐닝과 AI 분석을 활용한 터널 안전성 확인, 간섭합성개구레이더를 활용한 지하공간 공사장 상부의 지표침하 관리, AI·빌딩정보리모델링(BIM) 기반 스마트 건설관리 등 현장 적용 가능한 안전관리 기술이 논의된다.

간섭합성개구레이더는 인공위성 레이더 영상의 차이를 분석해 침하와 지진 등 지표면의 미세한 변화를 측정하는 기술로, 인덕원~동탄 복선전철에 시범 적용되고 있다.

기술 발표에서는 철도건설 현장에 적용 가능한 AI·디지털 사례가 소개된다. 현실-가상 융합기술을 활용한 철도 구조물 디지털 검측, 현장 영상·음성정보 등을 활용한 AI 위험성평가 자동화, 지능형 CCTV·드론·BIM 등을 활용한 실시간 위험 감지 방안 등이 논의될 예정이다.

홍지선 국토부 제2차관은 “AI·BIM·드론·센서·위성기술 등 첨단기술은 현장의 위험을 더 빠르게 찾아내고, 안전관리의 품질을 한 단계 높이는 중요한 수단이 될 것”이라며 “이번 세미나에서 논의된 스마트 안전기술이 철도건설 현장에 확산되고 예방 중심 안전관리 체계가 정착될 수 있도록, 관계기관과 함께 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.