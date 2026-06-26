[헤럴드경제=문영규 기자] 2026 북중미 월드컵에 출전한 한국 축구대표팀이 조별예선 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 충격의 패배를 당해 논란이 일고 있는 가운데 배우 한정수가 선수들을 향해 응원을 보냈다.

한정수는 지난 25일 경기 후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “사실, 가장 힘들었을 우리 선수들에게 무한한 감사와 신뢰, 그리고 응원을 보낸다”며 “너무너무 수고했다. 그대들은 최고였다”는 글을 올렸다.

한국은 이날 남아공과의 경기에서 후반 18분 타펠로 마세코에게 결승골을 내주며 0-1 충격패를 당했다.

비기기만 해도 자력으로 진출이 가능했던 한국은 조 3위로 내려앉으며 ‘경우의 수’를 따져야 하는 상황이 됐다.

한정수는 “최고의 선수들로 역대 최악의 경기를 보여줬다”며 “전무한 전술, 이해할 수 없는 선수기용, 끝까지 선수들을 탓하는 모습에서 최악의 지도자가 무엇인지 보여줬다”고 지적했다.

그는 “정말 화가나고 축구에 정이 떨어진다”며 “실력도 실력이지만 감독의 태도에 화가 난다”고 했다.