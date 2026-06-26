[헤럴드경제=이명수 기자] 한국전력 시설물 매설 공사 현장에서 50대 근로자가 토사에 깔려 숨졌다.

26일 연합뉴스에 따르면 이날 오전 3시 38분께 인천 서구 왕길동 한전 시설물 공사 현장에서 토사가 무너졌다.

이 사고로 토사에 매몰된 50대 남성 A씨가 크게 다쳐 심정지 상태로 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

일용직 노동자인 A씨는 사고 당시 박스형 전기시설(전기맨홀)을 땅속으로 매설하는 작업을 하고 있었던 것으로 파악됐다.

그는 약 3ｍ 깊이의 매설 구덩이에 들어갔다가 토사가 무너지며 신체의 상당 부분이 매몰된 것으로 조사됐다.

토사가 무너진 구덩이에는 옹벽이나 흙막이 등 붕괴 방지 시설이 설치되지 않은 것으로 파악됐다.

산업안전보건기준에 관한 규칙에 따르면 사업주는 토사 붕괴로 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 흙막이 등 위험 방지 조치를 하도록 정하고 있다.

이 공사는 인근 교차로 중간 지점에 묻혀있던 기존의 전기맨홀을 사고가 난 장소로 옮기기 위해 한전 측이 민간 전기 공사업체에 발주한 것으로 알려졌다.

경찰은 붕괴 방지 시설을 설치하지 않고 작업을 한 경위가 무엇인지, 안전 관리 책임자가 누구인지 등을 중점적으로 조사한다는 계획이다.

고용노동부 인천북부고용노동청도 업체 관계자들을 상대로 안전 지침을 제대로 지켰는지 등 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부를 수사할 예정이다.