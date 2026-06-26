[헤럴드경제=이명수 기자]나경원 국민의힘원이 6.3지방 선거 부정부패 의혹을 해소하기 위해서는 특검을 해야 한다고 밝혔다. 또 민주당의 선관위 해체 개헌 카드는 (부정선거) 증거를 인멸하려는 시도라고 주장했다.

나 의원은 26일 자신의 페이스북에서 “선거 부정부패는 개헌쇼로 덮을 수 없으며, 특검이 먼저다”라며“ 민주당이 특검 없이 선관위 해체 개헌 카드를 꺼내는 것은 증거인멸을 하려는 것이나 다름없다”고 강조했다.

특히 “국정조사 첫 업무보고를 겨우 마쳤을 뿐이고 청문회는 시작도 안 했는데, 대뜸 헌법부터 뜯어고치자고 나서는 것은 한 전형적인 ‘꼬리 자르기’이자, 국면 전환을 위한 책임 회피용 ‘개헌 쇼’에 불과하다”라고 질타했다.

그러면서 “국정조사와 특검을 통한 철저한 사실관계 규명이 우선이며, 문제의 전모가 드러나면 재선거를 치르고, 책임자를 엄벌한 뒤에 법과 제도를 정비해야 한다”고 주장했다.

나 의원은 또 “민주당의 속내는 선관위 개혁을 핑계 삼아, 정작 자신들에게 유리한 권력구조 재편과 선거제 개편이라는 독소조항을 슬쩍 끼워 넣으려는 수작이다”면서 “꼼수 부리지 말고 특검부터 수용하라 ”고 촉구했다.