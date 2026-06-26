[헤럴드경제=최원혁 기자] 이종격투기 선수 겸 방송인 김동현이 아내 송하율과의 남다른 부부 금실을 자랑했다.

지난 25일 방송인 이지혜의 유튜브 채널에는 김동현·송하율 부부의 인터뷰 영상이 공개됐다.

김동현·송하율 부부 집을 둘러보던 중 이지혜의 남편 문재완은 “이제 다둥이니까 넷째 혜택도 많이 받겠다”고 말하자 송하율은 “셋째부터는 혜택이 거의 비슷하다”고 답했다.

김동현 역시 “넷째라고 하면 ‘아파트 청약도 다 되는 것 아니냐’고 많이들 묻는데 현실적으로는 쉽지 않다”고 털어놨다.

이어 이지혜가 “정관수술을 했는데도 넷째가 있지 않냐”고 묻자 김동현은 “넷째를 임신한 뒤 정관수술을 했다”며 “수술 후 임신한 것이 아니다”라고 오해를 바로잡았다. 이에 이지혜는 “수술했는데도 뚫고 나온 줄 알고 깜짝 놀랐다”고 말해 웃음을 안겼다.

이후 다섯째 계획에 관한 이야기가 나오자 김동현은 “안 된다”며 단호하게 선을 그었다.

이지혜가 “넷째까지 모두 자연임신인데 계획한 것이냐”고 묻자 김동현 부부는 그렇다고 답했다.

김동현은 “아내랑 연애하면서 나이가 30대 넘어가고 했을 때 ‘이제는 아이가 생기면 그건 하늘의 뜻이다’라고 했다. 피임하고 그런 걸 안 했다. 그때는 안 생겼다. 아이가 생기지 않아 ‘내가 문제가 있나’라는 생각까지 했다”며 “한의원에서 약을 먹은 뒤 바로 임신이 됐다”고 당시를 떠올렸다.

한편 김동현은 지난 2018년 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있으며 오는 10월 넷째 출산을 앞두고 있다.