[헤럴드경제=김해솔 기자] 여야는 한성숙 국무총리 후보자에 대한 인사청문회 이틀째인 26일 한 후보자의 오피스텔 임대·매매 적절성 등을 놓고 대립했다.

김희정 국민의힘 의원은 이날 국회에서 열린 청문회에서 “(미용실) 원장에게 오피스텔을 헐값에 매매했다. 어떤 지인이길래 형제간에도 주기 힘든 이 정도 특혜를 줬나”며 “우회 증여 아닌가”라고 물었다.

같은 당 강승규 의원은 “전 영부인 머리를 (손질)했던 분이라면 그분을 통해 기업인인 한 후보자와 내통이 형성될 수 있고 이에 대한 답례로 세를 싸게 줄 수도 있다는 합리적 의심을 할 수 있다”고 가세했다.

이에 이소영 더불어민주당 의원은 “청문회 수준이 좀 부끄럽다”며 “오피스텔을 임대하고 있던 임차인에게 매매가 되면 좋은 일이다. 이게 무슨 문제인가”라고 반박했다.

민주당 소속 백혜련 위원장은 “김 의원의 문제 제기가 마치 영부인과 거래가 있는듯한 질의로 충분히 느낄 수 있는 소지가 있다”며 “질의가 이런 식으로 흐르지 않았으면 좋겠다”고 했다.

한 후보자는 “도대체 무엇을 증여하고 누구에게 무슨 특혜를 받기 위해 (임대·매매) 했는지에 대해서는 위원이 명확하게 말해야 한다”며 “미용실 이야기는 너무 선정적”이라고 했다.

여야는 한 후보자의 국무총리 자격을 놓고서도 엇갈렸다.

박선원 민주당 의원은 “선수 출신 홍명보보다 지도자 출신 히딩크 감독이 낫겠다고 한다”며 “총리 후보자는 일반 관료나 우리가 흔히 본 교수 출신이 아닌 히딩크라서 대통령이 발탁했다. 히딩크처럼 되달라”고 했다.

조정훈 국민의힘 의원은 “2020년 네이버 대표 한성숙과 2026년 총리 후보 한성숙이 같은 사람인지 의심이 갈 정도로 똑같은 이슈에 대해 다른 얘기를 하고 있다”며 “2020년에는 강자인 대기업 플랫폼 자유 보호에 누구보다 앞장섰다”고 지적했다.