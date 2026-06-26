준공업지역 공동주택 용적률 최대 400% 허용 서울시 “32개소 2만5000가구 공급 추진”

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울시가 준공업지역 제도 개선을 통해 32개소에서 약 2만5000가구 규모의 주택 공급을 이미 추진 중이라고 밝혔다. 서울 영등포·구로 등 준공업지역을 주택 공급 확대에 활용해야 한다는 정부 측 언급에 대해 이미 제도 개선과 사업 추진이 진행되고 있다는 취지로 설명에 나선 것이다.

서울시는 25일 설명자료를 내고 “서울시 내 모든 준공업지역에는 공동주택 건립이 가능하다”며 “2024년 2월 ‘서남권 대개조’ 발표 이후 후속 조치인 준공업지역 제도 개선을 통해 공동주택 용적률을 최대 400%까지 상향했다”고 밝혔다.

앞서 김용범 대통령실 정책실장은 24일 관훈클럽 초청 토론회에서 수도권 주택시장 불안과 관련해 “지금은 ‘닥치고 지어야’ 하는 시점”이라며 “서울 영등포·구로 등 일부 지역에 과거 준공업지역이 여전히 남아 있고 주택 공급 확대를 위해 중앙정부와 서울시가 기존 틀을 뛰어넘는 대책을 함께 논의해야 한다”고 언급했다.

서울시는 2024년 2월 ‘서남권 대개조’ 발표 이후 지난해 3월부터 준공업지역 내 공동주택 건립 시 용적률을 최대 400%까지 허용하는 내용의 ‘서울특별시 도시계획 조례 일부개정조례’를 시행하고 있다.

시는 이를 바탕으로 2024년 이전 중단되거나 지연됐던 사업뿐 아니라 신규 사업도 적극 추진하고 있다고 밝혔다.

현재 준공업지역 내 주택 공급이 추진 중인 사업은 총 32개소, 약 2만5000가구 규모다. 사업 방식별로는 지구단위계획 6개소 4694가구, 도시정비형 재개발 2개소 3359가구, 재건축·재개발 24개소 1만6966가구다.

서울시는 상업지역 용적률 800%를 적용할 수 있는 산업혁신구역 시범사업 대상지도 선정해 산업혁신계획을 수립 중이다. 산업혁신구역에서는 산업 400%, 주거 400%가 복합된 고밀 개발이 가능하다는 설명이다.

또 주변 지역의 주거화가 상당히 진행돼 산업 기능이 약화된 지역에 대해서는 주변 토지이용 현황 등을 종합적으로 검토해 용도지역 변경도 가능하다고 덧붙였다.