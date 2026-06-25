[헤럴드경제=서정은 기자] 현대엔지니어링이 도심 생태계 회복과 소외계층 자립을 위해 조성한 도시양봉장에서 생산된 꿀 ‘플랜비 허니’가 크라우드 펀딩 목표금액의 1000%를 달성했다고 25일 밝혔다.

이번 펀딩은 지난달 20일 ‘세계 벌의 날’을 맞아 네이버 해피빈 플랫폼을 통해 시작됐다. 펀딩은 오는 27일까지 진행되며, 수익금 전액은 저스피스재단에 기부돼 경계선지능인의 직업훈련 비용과 자립 지원금으로 재투자될 예정이다.

현대엔지니어링은 사회공헌 활동 ‘기프트하우스 플랜비(Plan Bee)’를 통해 저스피스재단, 어반비즈서울과 함께 도시양봉장 ‘플랜비 정원’을 조성하고 있다. ‘플랜비 허니’는 지난해 서울시 강북구 북서울꿈의숲에 조성된 ‘플랜비 정원 1호’와 올해 5월 동작구 보라매공원에 개장한 ‘플랜비 정원 2호’에서 채밀한 꿀이다.

현대엔지니어링은 플랜비 사업을 통해 기후변화로 서식지를 잃어가는 꿀벌을 보호하는 동시에 복지 사각지대에 있는 경계선지능인을 대상으로 도시양봉 직업교육을 진행해 자립을 지원한다. 현재 플랜비 정원에서 양봉장 관리 및 직업교육에 참여하는 경계선지능인은 지난해 10명에서 올해 20명으로 확대되었다.

현대엔지니어링 관계자는 “오는 2027년까지 도심 속 서식지를 총 3개소로 확대해 생물 다양성 보존과 소외계층 자립 지원을 꾸준히 이어갈 계획이다”고 전했다.

한편 현대엔지니어링은 지난달에도 발달장애인 자립 지원 사회적 기업 굿윌스토어와 함께 사내 팝업스토어를 열며 10년째 이어온 장애인 동행 경영을 이어갔다.