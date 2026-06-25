李대통령 6·25전쟁 76주년 기념식 참석 북핵문제·도발 등 직접적 언급은 빠져 ‘참전유공자법’ 보훈정책 강화 의지 밝혀

이재명 대통령은 25일 “강력한 국방력으로 국민과 영토를 지키고 전쟁이 일어날 걱정도 싸울 필요도 없는 평화의 한반도를 반드시 만들어 내겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 경기도 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 제76주년 기념식에 참석해 “국가를 위한 특별한 희생과 헌신에는 특별한 보상과 마땅한 예우가 뒤따라야 한다는 것이 국민주권정부의 확고한 원칙”이라며 보훈정책 강화 의지를 강조하면서 이같이 말했다.

이어 “대한민국이 누리는 자유와 평화의 토대에는 유엔 참전용사들의 거룩한 헌신과 희생이 서려 있다”며 보훈외교 확대 방침도 밝혔다.

또 “76년 전 오늘 총성이 멎지 않는 전장에서도 이 땅을 포기하지 않았던 이들이 있었다”며 “국민주권정부는 영웅들이 만든 이 위대한 대한민국을 흔들림 없이 지켜나가겠다”고 강조했다.

아울러 지난 5월 20일부터 시행된 참전유공자 보훈단체의 회원 자격을 유족까지 확대하는 ‘참전유공자법’ 개정안을 언급하며 “국가를 위한 헌신이 당대에 그치는 것이 아니라, 대를 이어 자랑스럽게 계승될 수 있도록 제도적 지원을 더욱 견고히 만들어 나가겠다”고 말했다.

이날 기념식에서는 6·25전쟁 당시 성과를 올렸으나 공을 인정받지 못했던 비정규군 3명에게 새롭게 포상이 이뤄지기도 했다. 다만 이날 기념사에서는 북한의 도발이나 북핵 문제, 대북정책과 관련한 직접적인 언급은 없었다.

역대 정부가 6·25전쟁 기념식에서 북한의 군사적 위협이나 북핵 문제를 거론해온 것과 달리 이 대통령은 전쟁의 비극과 참전용사들의 희생을 기리는 동시에 ‘평화의 한반도’라는 미래비전을 제시하는 데 무게를 뒀다.

이날 행사는 ‘영웅이 지켜낸 대한민국, 세계 속에 빛나다’라는 주제로 진행됐다.

행사에는 6·25 참전유공자, 정부와 군 주요 인사, 주한외교사절 등 총 1000여명이 참석해 대한민국을 지켜낸 호국영웅들을 기억하고 평화의 소중함을 되새겼다.

한편 이 대통령은 6·25전쟁 주간과 호국보훈의 달을 맞아 다양한 안보 일정들을 소화하고 있다. 호국영웅을 기리고 튼튼한 안보와 혁신을 통해 국방력 강화를 강조한다는 차원이다.

전날에는 해병대 연평부대를 방문해 장병들을 격려하고 역대 대통령 중 처음으로 실탄이 장착된 K2C1 자동소총과 K15 기관총 사격에 나서기도 했다.

역대 대통령이 연평부대를 방문한 것은 지난 2012년 당시 이명박 대통령 이후 14년 만이다.

장병들과 함께 오찬 간담회를 가진 자리에선 선택제 모병제 도입을 시사하기도 했다.

이 대통령은 이와 관련 “여러분이 군에서 아까운 시간을 허비하는 것이 아닌 사회에 나가서도 기량을 발휘하는 데 도움이 되도록 체제를 바꿔보겠다”며 “여러 차례 약속했듯 징집병을 최소화하고 모병을 통해 자기 직장으로써 군을 선택할 수 있게 하겠다”고 밝혔다.

이어 “우리가 하려는 것은 선택적 모병제로, 예산의 허용 범위 내에서 충분한 보수를 지급받는 직업군인을 선택하든지 혹은 그게 싫으면 단기 징병에 응하는 것을 선택하도록 하겠다는 것”이라고 설명했다.

그러면서 “모병제를 하게 되면 당연히 전문 직종이 있을 수밖에 없을 것”이라면서 “이 경우 사회에 나가서도 (경험을) 유용하게 활용할 수 있을 것”이라고 덧붙였다. 서영상 기자