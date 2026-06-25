“IAEA 사찰 수용은 이란의 약속…가능한 한 빨리 재개” 러 석유 제재 완화에 “일시적 조치, 유가 안정돼” 연장불가 시사

[헤럴드경제=정목희 기자] 마코 루비오 미국 국무부 장관은 24일(현지시간) 미·이란 종전 합의 이행의 변수로 떠오른 레바논 내 이스라엘군 철수 문제와 관련해 이스라엘의 현지 주둔 필요성을 사실상 인정하면서도 레바논 정규군의 역할 확대를 강조했다.

중동을 순방 중인 루비오 장관은 이날 두 번째 방문국인 쿠웨이트에서 기자들과 만나 “이스라엘이 레바논에 있는 유일한 이유는 (이란의 대리세력인) 헤즈볼라가 그곳에서 로켓과 드론을 발사하기 때문”이라고 밝혔다.

이어 “레바논 정규군과 합법적이고 주권을 가진 레바논 정부가 점차 더 많은 자국 영토를 통제·확보해야 한다”며 “레바논군이 더 많은 지역을 장악할수록 헤즈볼라의 통제 구역은 줄어들고, 그만큼 이스라엘도 레바논 내 점령지역을 축소하게 될 것”이라고 말했다. 그는 “그것이 이번 협상의 핵심”이라고 덧붙였다.

루비오 장관이 언급한 협상은 이스라엘과 레바논 정부가 미국에서 국무부 중재 아래 벌이는 평화 협상을 가리킨다. 이 협상은 전날 재개됐으며, 루비오 장관은 “오늘도 내일도 계속될 것”이라고 밝혔다.

그는 “협상에서 논의된 사안 중 하나가 ‘시범 구역’(pilot zones)의 설치”라며 “레바논군이 (이스라엘 점령지에) 들어가 통제권을 확보하고 치안을 유지한 뒤 다음 시범 구역으로 이동”하는 방식이라고 설명했다.

미·이란 종전 양해각서(MOU) 이행을 위한 후속협상이 진행되려면 이스라엘군이 레바논 남부의 점령지에서 철수해야 한다는 게 이란의 요구다.

이란 협상 대표단장인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장은 이날 “우리에게 레바논의 휴전은 이란의 휴전만큼 중요하며, 나아가 레바논 전쟁 종식은 이란 전쟁 종식만큼이나 중요하다”고 이스라엘의 철군을 압박했다.

루비오 장관은 국제원자력기구(IAEA)의 핵사찰 재개 문제와 관련해 “이는 이란이 한 약속이며 반드시 지켜야 할 약속”이라며 “사찰단의 이란 재입국이 가능한 한 빨리 이뤄져야 한다”고 강조했다.

이란이 추진 중인 호르무즈 해협 통행료 징수 문제에 대해서는 “국제수로 이용에 비용을 부과하는 어떤 메커니즘에도 전 세계가 반대할 것”이라며 “해협 이용에 통행료나 수수료를 부과하는 것을 지지하는 나라를 알지 못한다”고 지적했다.

루비오 장관은 이란의 미사일·드론 역량 제한이 MOU에 명시되지 않았다는 지적에 “역내(걸프지역) 오랜 동맹국들의 안보를 훼손하는 어떤 일도 하지 않을 것”이라고 답했다.

루비오 장관은 비핵화 방안 등을 논의할 이란과의 실무회담은 이달 29일 또는 30일 스위스에서 열릴 것이라면서 핵과 제재 등 분야별로 진행된다고 밝혔다.

그는 “그들(협상단)은 여러 주제별 작업반으로 나뉘어있다. 그들은 스위스로 돌아갈 것”이라며 “(양국) 작업반은 다시 모일 것이며, 내 생각에는 30일일 것”이라고 전했다.

미·이란은 지난 14일 MOU에 서명한 뒤 지난 주말 스위스 뷔르겐슈토크에서 MOU를 이행하기 위한 고위급 회담을 연 데 이어 23일까지 첫 실무회담을 했다.

루비오 장관은 이란이 석유 판매에 대한 60일간 제재 면제를 받으면서 수출대금을 군사적으로 사용할 수 있다는 우려에는 “그것은 (비핵화 약속 이행과) 주고받는 과정”이라고 말했다.

그러면서 “그들이 약속을 지키지 않으면 대통령은 다양한 선택지를 갖고 있다”며 “제재 면제를 되돌리는 것도 포함된다”고 덧붙였다.

루비오 장관은 전쟁 중 러시아에 대한 석유 제재를 일부 완화한 데 대해선 “일시적 조치였고, 세계 시장 안정을 돕기 위한 것이었다”며 “유가가 하락하고 있기 때문에 그것(완화 조치 종료)은 분명 대통령이 사용할 수 있는 선택지”라고 밝혔다.

그는 “결국 만료 시점이 가까워지면 대통령이 결정해야 할 문제”라며 “(유가 하락) 추세가 계속되면 대통령이 결정을 내릴 때 그것을 고려해야 할 것”이라고 말했다.