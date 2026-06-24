[헤럴드경제=장연주 기자] 걸그룹 리센느 멤버들이 일본 도쿄 시부야에서 일명 ‘어깨빵’으로 불리는 ‘부츠카리’ 피해를 당할 뻔한 모습이 공개됐다.

지난 19일 유튜브채널 ‘안녕하세요. 원이입니다. 잘 부탁드립니다’에는 콘텐츠 촬영을 위해 일본 도쿄 시부야 스크램블 교차로를 찾은 리센느 멤버 원이와 미나미의 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

일본의 대표적인 명소인 시부야 스크램블 교차로는 보행 신호가 켜지면 수백 명의 시민과 관광객이 한꺼번에 횡단하는 곳으로 유명하다.

영상을 보면, 원이와 미나미는 갸루 패션을 하고 현지 문화 체험 콘텐츠의 일환으로 파라파라 댄스 촬영을 마친 뒤 팬들에게 인사를 건네며 횡단보도를 건너기 시작했다.

그런데 그때 한 젊은 일본 남성이 갑자기 이동 방향을 바꾼 뒤 미나미 쪽으로 빠르게 접근했고, 몸을 부딪치려는 듯 갑작스럽게 몸을 틀며 다가왔다. 하지만 이를 알아챈 미나미가 재빨리 몸을 피했고, 다행히 충돌은 발생하지 않았다. 미나미는 당황한 표정을 감추지 못했다.

이후 남성은 교차로를 건너며 일행들을 잠시 바라본 뒤 서둘러 자리를 피했다.

해당 영상이 확산되면서 남성이 고의적으로 접근한 것 아니냐며 이른바 ‘부츠카리’를 시도한 것 같다는 의혹이 제기됐다.

일명 ‘어깨빵’이라 불리는 ‘부츠카리’는 신체나 소지품 따위를 지나가던 행인에게 고의로 부딪히면서 지나가는 행위를 말한다. 주로 여성이나 어린이 등 상대적으로 자신보다 약자로 보이는 사람이 공격 대상이다.

곧 이어 JTBC ‘사건반장’에서도 22일 방송에서 최근 화제가 된 ‘리센느 시부야 어깨빵 논란’을 다뤘다.

사건반장은 “리센느 멤버들이 일본 촬영 도중 봉변을 당할 뻔했다고 하더라”며 “시부야 교차로에서 춤을 추는 촬영을 했고, 리센느 멤버들을 치는 모습이 있었다. 의도적이냐 실수냐 설왕설래가 이어졌다”고 보도했다.

그러면서 “여자친구랑 가다가 혼자서 급하게 방향을 바꿀 이유가 없지 않냐. 고의적 행동이다. 실패한 직후 리센느를 쳐다보는 모습이 담겼다. 명백한 고의다. 일본 현지에서도 말이 많다”고 덧붙였다.