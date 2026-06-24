[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 HD건설기계, 경북대와 함께 고용노동부가 추진하는 ‘K-뉴딜 아카데미’ 사업의 교육 프로그램 운영기관으로 참여해 미래 제조산업을 이끌 디지털 융합형 인재 양성에 나섰다고 24일 밝혔다.

이번 프로그램은 HD건설기계가 주관하고 영남이공대, 경북대가 산업 현장에서 요구하는 실무 역량과 디지털 전환 시대에 필요한 AI 활용 능력을 갖춘 인재를 양성하기 위해 마련됐다.

K-뉴딜 아카데미는 기업이 직접 교육과정을 설계하고 대학 및 전문 교육기관과 협력해 청년들에게 산업 현장 중심의 교육 기회를 제공하는 사업으로, 교육과 취업을 연계하는 대표적인 실무형 인재 양성 프로그램이다.

교육은 오는 7월 6일부터 9월 8일까지 총 430시간 과정으로 운영되며 대구·경북 지역 청년을 포함한 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년을 대상으로 모집한다.

교육비는 전액 무료이며 교육기간 중 중식 제공과 함께 월 최대 80만 원의 훈련장려금 및 자기계발비가 지원된다.

특히 영남이공대는 프로그램 운영 과정에서 학생 개개인의 진로 목표와 역량을 바탕으로 맞춤형 상담을 제공하고 취업 경쟁력 강화함으로써 학생들의 성공적인 사회 진출을 적극 지원할 예정이다.

영남이공대 취업지원처 성금길 처장은 “영남이공대는 학생들이 AI와 디지털 전환 시대가 요구하는 핵심 역량을 갖춘 실무형 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하고 지역 산업 발전과 청년 취업 활성화에 기여할 수 있는 다양한 산학협력 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.