서울은 순유출, 경기·충남·인천은 순유입 기록

[헤럴드경제=양영경 기자] 최근 주택 공급 위축의 영향으로 지난달 국내 거주지 이동 규모가 52년 만에 가장 낮은 수준을 기록한 것으로 파악됐다.

국가데이터처가 24일 발표한 2026년 5월 국내이동통계에 따르면 5월 중 전입신고를 기준으로 읍·면·동 경계를 넘어 이주한 인구는 46만6000명으로 집계됐다.

이는 지난해 같은 달보다 7000명(1.5%) 감소한 수치로 5월 기준으로는 1974년 이후 가장 적다.

인구 100명당 이동자 수를 나타내는 인구이동률은 10.8%로 전년 동월 대비 0.2%포인트 하락했다. 이는 관련 통계가 작성되기 시작한 2000년 이후 5월 기준 최저 수준이다.

국내인구이동통계는 전입신고 자료 가운데 읍·면·동 경계를 넘어 주소를 옮긴 사례를 집계한 것으로, 계절적 요인과 주택시장 여건에 따라 변동성이 큰 특징이 있다.

데이터처는 이동자 감소의 주요 원인으로 주택 준공 물량 감소를 지목했다. 올해 3~4월 주택 매매 건수는 전년 동기보다 6.8%(9000건) 늘었으나 같은 기간 주택 준공 실적은 41.5%(2만4000호) 줄어들면서 실제 이주 수요가 제한된 것으로 분석됐다.

지난달 이동자 중 동일 시·도 내 이동은 전체의 65.0%, 시·도 간 이동은 35.0%를 차지했다. 전년 같은 기간과 비교하면 시·도 내 이동은 3.6% 감소한 반면, 시·도 간 이동은 2.7% 증가했다.

지역별 순이동 현황을 살펴보면 경기(2433명), 충남(1284명), 인천(1237명) 등 7개 시·도는 전입 인구가 전출 인구보다 많아 순유입을 기록했다.

반대로 서울(-4221명), 경북(-663명), 울산(-646명) 등 10개 시·도는 순유출 지역으로 나타났다.