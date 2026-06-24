C&W 코리아, 전략적 임차 유치 자문 명동 중심가에 신규 숙박 공급 창출

[헤럴드경제=서정은 기자] 서울 명동의 핵심 프라임 복합자산인 ‘눈스퀘어’에 일본 3대 캡슐호텔 브랜드인 ‘퍼스트 캐빈’이 들어선다.

쿠시먼앤드웨이크필드 코리아는 오는 26일 ‘퍼스트 캐빈’ 개장과 관련한 관계자 초청 프리오프닝 행사를 진행한다고 24일 밝혔다. 퍼스트 캐빈은 오는 7월 중 정식 오픈을 목표로 하고 있다. 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아의 호스피탈리티 자문 서비스는 이번 유치 전 과정을 주도해왔다.

최근 방한 외국인 관광객 증가와 개별 여행(FIT) 중심의 소비 패턴 변화로 서울 도심 내 숙박 수요가 급증하고 있으나, 명동 상권은 신규 부지 개발이 제한적이어서 심각한 공급 부족 문제를 겪어왔다.

‘퍼스트 캐빈 명동’은 도심 내 공급 병목 현상을 해결하기 위해, 기존 리테일 중심의 복합자산 고층부(7층 전층)를 효율적인 숙박 시설로 용도 전환해 도심 내 신규 숙박 공급을 창출한다.

해당 자산의 운용사인 이지스자산운용은 자산 가치의 장기적 안정성과 수익 구조 다변화를 위해 임대 포트폴리오 재구성을 검토해 왔다. 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아는 시장 데이터 분석, 글로벌 캡슐호텔 전문 운영사 소싱, 최적의 임차 구조 검토 등 밸류애드(Value-add) 전략 전반을 수행했다.

국내에 최초로 상륙하는 ‘퍼스트 캐빈’은 도심형 고밀도 숙박 운영에 특화된 일본의 대표적인 글로벌 브랜드다. 이를 시작으로 국내 유력 운영 파트너와의 협업을 통해 향후 전국 주요 거점으로의 출점 확대를 계획하고 있어 오퍼레이터 및 투자사들의 관심이 집중되고 있다.

채상윤 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아 컨설팅그룹 상무는 “국내 도심 숙박 시장이 완연한 구조적 성장 국면에 진입하면서 자산운용사, 개발사, 투자사들 사이에서 기존 상업시설이나 오피스를 호스피탈리티 시설로 전환하는 수요가 급격히 확대되고 있다”라며 “앞으로도 시장 변화에 부합하는 차별화된 호스피탈리티 자문 서비스를 통해 신규 비즈니스 기회와 탁월한 자산 전략을 지속적으로 제시해 나가겠다”고 했다.

한편 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아는 최근 서울 구로구 프라임 오피스 자산 ‘구로 지타워’(G-Tower) 매각도 성공적으로 완료했다.