본공연·사전 리허설·준비과정 다뤄 김선욱·조성진·임윤찬 등 무대 조명

아산 정주영 현대 창업회장 서거 25주기를 맞아 열린 추모 음악회가 CNN을 통해 전 세계 시청자들을 만난다. 현대차그룹은 2월 열린 ‘아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회: 이어지는 울림’이 CNN 인터내셔널 프로그램 ‘쇼타임’을 통해 27일 소개된다고 24일 밝혔다.

쇼타임은 세계 주요 공연과 이벤트가 완성되기까지의 과정을 조명하는 CNN TV 시리즈다. 이번 에피소드에서는 2월 25일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 열린 본 공연뿐 아니라 사전 리허설, 공연 준비 과정, 무대 뒤 스태프와 장인들의 작업까지 함께 다룬다.

이번 음악회는 정 창업회장의 삶과 철학, ‘사람을 위한 혁신’의 가치를 음악으로 되새기자는 취지로 마련됐다. 주제는 ‘이어지는 울림’이다. 피아니스트 김선욱, 선우예권, 조성진, 임윤찬이 한 무대에 올라 협연했다.

공연은 한 대의 피아노를 함께 연주하는 듀오 무대에서 출발해 두 대의 피아노 협연, 네 대의 피아노가 함께하는 연주로 확장되는 방식으로 구성됐다. 서로 다른 음악 세계를 가진 연주자들이 하나의 흐름을 만들어가는 과정을 통해 도전과 협업의 의미를 담았다는 설명이다.

프로그램은 김선욱과 조성진의 슈베르트 ‘네 손을 위한 환상곡 f단조, D.940’으로 시작됐다. 이어 선우예권과 임윤찬이 라흐마니노프 ‘두 대의 피아노를 위한 모음곡 2번, Op.17’을 연주했다. 마지막 무대에서는 네 명의 피아니스트가 바그너 ‘탄호이저 서곡’과 리스트 ‘헥사메론’을 네 대의 피아노 편성으로 선보였다. 정경수 기자