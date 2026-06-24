[헤럴드경제=이명수 기자] 86세 배우 전원주가 증손주들을 공개하면서 속마음을 털어놨다.

23일 유튜브 채널 ‘전원주인공’에는 ‘증조할머니가 된 전원주, 너무 사랑스러운 그녀의 증손주를 소개합니다~’ 제목의 영상이 게재됐다.

최근 증손녀가 태어났다며 반갑게 인사를 건넨 전원주는 “이제는 할머니가 아니라 증조할머니다”라며 웃음 지었다.

그러나 그녀는 “기뻐야 하는데 솔직히 ‘죽을 때가 되어 가나보다’라는 생각이 들었다”라며 솔직하게 털어놨다.

PD는 “그런 말이 어딨냐. 축하할 일이다”라며 축하의 인사를 건넸다.

이어 증손주의 모습이 공개됐고, 전원주는 옥수수를 먹는 20개월 증손자의 모습에 “귀엽다”라며 애정을 드러냈다.

또 생후 40일 된 증손녀도 공개됐다. 귀여운 모습에 PD가 “다 해주고 싶을 것 같다”라고 말하자 그는 “다 해주고 싶지는 않다”라며 농담해 웃음을 자아냈다.

그러면서도 “증손녀 볼 때 웃음이 저절로 나오더라”라면서 “세월이 빨리 가지만 ‘그래도 내가 바보처럼 살지는 않았구나. 이것들을 위해서 내가 더 열심히, 증조할머니 알아보고 클 때까지 살아야겠다’라는 생각이 들었다”라고 말해 눈길을 끌었다.