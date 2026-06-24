- 24일, 산학연 협의회 개최 ‘산업 얼라이언스 구성 및 인공지능 상용화 ’ 논의

[헤럴드경제= 이권형기자] 서해권 해양바이오 산업의 분산된 역량을 결집해 미래 신정장 동력을 확보키 위한 ‘해양바이오 혁신 생태계 구축사업’에 가속이 붙었다.

충남도는 24일 도청 중회의실에서 임성범 해양정책과장 주재로 대학교, 연구기관, 기업 관계자 등 18명이 참석한 가운데 ‘해양바이오 산학연 협의회’를 개최했다.

협의회는 ▷해양바이오 산업 연합(얼라이언스) 구성·운영 방안 ▷인공지능(AI) 상용화 사업 발굴 ▷해양바이오 플랫폼 구축사업 활성화 3개 협의 안건에 대한 열띤 토론을 진행했다.

먼저, 산업 연합(얼라이언스)은 초기 단계에 있는 해양바이오 기업의 영세성을 극복하고 산·학·연·관의 역량을 결집하기 위한 것으로, 단순 지원을 넘어 대형 국책과제 공동 수주와 비즈니스 모델 창출을 주도한다는 구상이다.

참여 기업에는 도 지원사업 가점 등 혜택을 제공할 예정이며, 추후 협약식을 열고 정식 출범한다.

이와 함께 해양수산 분야 인공지능(AI) 전환(AX)에 선제적으로 대응해 나갈 예정이다. 도는 산업화지원센터 등 기반시설을 활용해 소재 발굴과 생산 공정 최적화 등 해양바이오 특화 인공지능 상용화 모델을 기획하고, 해양수산부 인공지능 관련 공모사업 선정에 총력을 다 할 방침이다.

현장 맞춤형 밀착 지원 플랫폼 구축은 이날 입주기업 간담회에서 청취한 현장의 애로사항을 바탕으로, 기존 지원사업의 단점은 보완 하고 기업 간 시너지를 창출 할 수 있는 신규 시책을 발굴한다.

충남도 임성범 해양정책과장은 “산·학·연·관의 단단한 협력망을 통해 충남을 글로벌 해양바이오 산업을 선도하는 메카로 키워나가겠다”며 “무엇보다 현장의 목소리를 최우선으로 반영해 기업이 체감할 수 있는 실효성 있는 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

한편, 도는 오는 2030년 완공을 목표로 서천군 일원에 ‘서해권역 해양바이오 집적지구(클러스터)’를 조성 중이다. 지난해 해양바이오 산업화 지원센터 개관에 이어 향후 인증지원센터, 소재 대량생산 플랜트 등 핵심 기반 시설을 속도감 있게 확충해 나갈 계획이다.