[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] “광주냐 무안이냐 순천이냐”전남광주특별시 주청사 논란이 지속되는 가운데 민형배 특별시장 당선인이 전남도청사가 있는 무안에 상근할 수 있다고 발언하면서 논란이 일고 있다.

민 당선인은 23일 나주 빛가람 복합문화체육센터에서 서부권 당선인 업무공유회에서 김산 무안군수 당선인이 “무안청사를 특별시 주청사로 확정해달라”고 건의하자 상근할 수 있다고 답했다.

무안군에 따르면 민 당선인은 “서남권이 원한다면 특별시장이 무안청사에 상근하고 기획·인사·예산 등 기관 유지 기능을 무안청사에 두는 것도 가능하다” 며 “서남권 정치인들이 협의해서 청사 기능배치 계획을 가져오면 그대로 따를 의향이 있다”고 밝혔다.

민 당선인은 전남도 동부청사가 있는 순천에 주사무소를 두겠다고 밝혀 서남권에서 강하게 반발했다.

주청사 논란이 거세지자 광주·무안·순천 3개 청사를 균형 있게 활용하겠다고 밝혔다. 하지만 해당 지역민들의 여론은 심상치 않은 분위기다.

민 당선인의 인수위원회는 “당선인의 기본 원칙은 특별법에 따라 무안·동부·광주 세 청사를 균형 있게 운영하는 것이다. 세 곳 모두 주청사로 운용한다는 입장”이라며 “청사 기능 배치와 운용 방안은 인수위 검토, 시의회 협의, 시도민 의견 수렴 과정을 거쳐 확정될 것이다. 일부 정치권에서 당선인의 기본 원칙을 와전시켜 보도자료를 배포한 것에 대해 강력한 유감을 표명한다”고 밝혔다.