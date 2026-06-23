“올 상반기 건설현장 사망자 50명”

[헤럴드경제=소민호 기자] “최근 발생한 서소문 고가차도 사고는 시설물을 해체하는 과정에서 발생한 안타까운 재해다. 노후 기반시설의 해체와 관련해 제도적인 안전 대책이 하루빨리 마련될 수 있도록 국토교통부와 적극적으로 협조해 나가겠다.”

박창근 국토안전관리원 원장이 23일 세종 정부청사 인근에서 가진 간담회에서 “안전은 아무리 강조해도 지나치지 않는다”면서 이 같이 말했다.

박 원장은 “올해 6월 22일까지 건설현장 사망자가 50명으로 작년 상반기 99명 대비 줄어든 편”이라면서 “정부가 안전에 대해 상당히 신경을 많이 썼기 때문이라고 생각한다”고 평가했다.

이어 소규모 현장에서 인명사고가 많아 안전관리 강화에 나설 계획이라고 강조했다. 박 원장은 “작년 연말과 연초 대통령께서 국무회의에서 소규모 공사장에 대한 안전관리 강화를 지시했다”면서 “전체 사고의 40%가 공사비 50억원 이하의 소규모에서 생기고, 토목공사로 보면 15만~16만개 현장 중 90% 정도가 이런 작은 현장들인데 올해 1만5000개 정도를 선별해서 연말까지 안전진단 패트롤 컨설팅을 할 계획”이라고 했다.

또 안전원 소속 전문가들이 현장을 찾아 위험요소를 찾고 개선 방안을 제시하는데, 개선되지 않을 경우 해당 지자체와 발주처에 통보하는 등의 노력을 통해 소규모 현장에서 사망사고가 상당히 줄었다고 전했다.

싱크홀(땅꺼짐) 현상 등으로 국민의 일상이 위험해지고 있는 것과 관련해 박 원장은 “특별히 관심을 갖는 분야”라고 말했다. 그는 TF를 만들어 최근 발생한 대형 싱크홀 사고 20개 정도를 정밀분석하고 있다면서 “지하안전평가 교육과제들을 보니 시대에 맞지 않고 현장감 없는 자료들에 대해 전면 개편을 지시했다. 지하안전평가서 작성하는 기술자들이 제대로 현상을 파악하고 그 현장 실무에 적합한 교육을 받아 설계에 반영할 수 있게 할 계획”이라고 강조했다.

공사비 책정을 제대로 해야 사고를 줄일 수 있을 것이란 의견도 표명했다. 박 원장은 “나도 토목과 출신으로 후배들이 토목계에 근무한다”면서 “풀어야 할 문제 중 하나가 공사비가 제대로 책정되도록 하는 것”이라고 했다. 실적공사비 제도의 한계를 지적한 박 원장은 “부산 사상~하단선에서 싱크홀이 15개 나기도 했는데, 거기도 보면 공사비가 (예정가격의) 80%밖에 안 된다”면서 “현장소장이 공사비를 줄여서 공사를 끝내면 유능하다고 평가받는 식이 돼서는 안 되고 인건비와 재료비, 안전관리비를 충분히 반영해서 제대로 현장이 작동될 수 있도록 해야 한다”고 밝혔다. 안전관리비가 잘 반영되면 현장에서 안전장치를 제대로 챙길 수 있고 안전교육도 충분히 시킬 수 있다는 지적이다.

이와함께 앞으로는 인공지능 기술을 적극 활용해 안전점검을 최대로 효율화할 계획이라고 말했다. 박 원장은 “댐이나 교량 등을 현장점검하는 작업이 매우 위험하다”면서 “드론에 인공지능 기술을 접목해 촬영하도록 하는 등 AI를 활용할 경우 10개 점검할 시간에 앞으론 두 배를 늘려 점검할 수 있게 되는만큼 통합플랫폼 구축을 위해 노력하겠다”고 덧붙였다.