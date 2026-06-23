“수출 효자 산업인 게임과 음악 산업 적극 육성 위해 조세 지원 필수”

[헤럴드경제=양대근 기자] 조승래 더불어민주당 의원(대전 유성구갑)이 23일 게임 및 음악콘텐츠 제작비용에 대해 세액공제를 적용하는 ‘조세특례제한법’ 개정안을 대표발의했다고 밝혔다.

현행법은 방송, 영화 등 영상콘텐츠 중심으로 세제 지원이 설계돼 있다. 지난해 웹툰 분야까지 공제 대상에 포함되었음에도 불구하고, 글로벌 수출 비중이 높은 게임과 음악 산업은 여전히 지원 체계에서 배제되고 있다는 지적이 이어진다.

조 의원은 지난해 국정감사에서도 당시 기획재정부를 상대로 “K-콘텐츠 수출을 견인하는 핵심 산업에 대한 세제 지원이 빠져 있다”면서 강하게 문제 제기를 한 바 있다. 그러나 당시 법안 논의 과정에서 해당 조항이 반영되지 못한 채 대안반영 폐기되면서, 입법 공백이 이어져 왔다.

이번 개정안 발의와 관련 조 의원은 “게임과 음악은 이미 대한민국의 문화 경쟁력을 세계에 증명하고 있는 핵심 산업”이라며 “정작 제도는 과거 산업 구조에 머물러 있는 만큼, 수출 효자 산업에 걸맞은 조세 지원 체계로 전환해야 한다. 이번 개정안 통과를 통해 K-콘텐츠 산업 전반의 성장 사다리를 복원하고, 게임 및 음악 콘텐츠 글로벌 경쟁력 확보에 기여하겠다”고 강조했다.