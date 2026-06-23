위기의 소아외과, 생명을 지키기 위한 분투

[헤럴드경제=손미정 기자] 글로벌 시청자들의 호응을 이끈 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’의 홍종찬 감독이 이번에는 소아외과를 배경으로 한 메디컬 드라마로 돌아온다. 배우 김무열은 ‘소년심판’, ‘참교육’에 이어 홍 감독과 세 번째 호흡을 맞춘다.

넷플릭스는 23일 새 시리즈 ‘퍼스트 닥터’의 제작을 확정하고 정려원, 하윤경, 백현진, 김종수, 김무열 등 주요 캐스팅 라인업을 공개했다.

‘퍼스트 닥터’는 벼랑 끝에 몰린 의사 허지완(정려원)과 존폐 위기에 놓인 소아외과를 중심으로, 가장 여린 생명을 마주하는 삶의 최전선에서 벌어지는 숨 가쁜 이야기를 그린 드라마다.

홍종찬 감독과 ‘소년심판’을 함께한 김민석 작가가 다시 의기투합한 작품으로, 가장 작은 생명을 지키기 위해 분투하는 사람들의 이야기를 통해 삶의 소중함과 연대, 공감의 가치를 전할 예정이다.

정려원은 하루아침에 궁지에 몰린 소아외과 교수 허지완 역을 맡는다. 뛰어난 실력과 강한 사명감을 지녔지만 직설적이고 거침없는 성격 탓에 병원 내 ‘트러블 메이커’로 통하는 인물이다. 그는 연화대병원 소아외과와 아이들의 미래를 지키기 위해 고군분투한다.

‘언더커버 미쓰홍’, ‘이상한 변호사 우영우’, ‘슬기로운 의사생활 시즌2’ 등에서 존재감을 드러낸 하윤경은 연화대병원 3년 차 전공의 기은결로 분한다. 당차고 기세 좋은 성격의 기은결은 반항적으로 보이지만 영민하고 손도 빨라 1년 차 시절부터 외과장의 눈에 든 인물이다. 허지완과는 사사건건 부딪히면서도 묘한 사제 케미를 선보일 예정이다.

백현진은 연화대병원 외과장 손상백 역을 맡아 현실감 넘치는 연기를 펼친다. 김종수는 병원 부원장 이창곤으로 분해 극의 중심을 잡는다.

여기에 ‘소년심판’과 ‘참교육’에서 강렬한 존재감을 보여준 김무열은 마취통증의학과 교수 배수월 역으로 합류한다. 배수월은 허지완과 오랜 인연을 지닌 인물로, 특유의 친근한 성격으로 극에 활력을 더할 예정이다.