경기도 의왕시 ‘인덕원 퍼스비엘’의 보류지 16세대 매각이 진행된다.

사업지는 2023년 일반분양 당시 일반공급 기준 평균 경쟁률 11대 1, 최고 경쟁률 29대 1을 기록했으며, 정당계약도 완료됐다.

내손라구역 주택재개발정비사업 조합은 최근 조달청 누리장터와 조합 홈페이지를 통해 보류지 16세대 매각 공고를 게시하고 입찰 절차에 들어갔다.

보류지는 재개발·재건축 사업 과정에서 조합이 일정 물량을 별도로 확보해 둔 세대를 의미한다. 이번 공급 물량은 총 16세대로 전용면적별로는 △49㎡ 2가구 △59㎡ 8가구 △74㎡ 3가구 △84㎡ 3가구다.

입찰은 6월 22일부터 26일까지 조합 사무실에서 진행된다.

개찰은 6월 26일 오후 4시 이후 진행되며, 동·호수별 최고가 공개경쟁입찰 방식으로 낙찰자를 선정할 예정이다. 계약은 6월 29일부터 30일까지 이틀간 진행된다.

낙찰자는 잔금 납부 후 입주지정기간 내 입주할 수 있다.

보류지 입찰은 일반 청약과 달리 청약통장이 필요 없으며, 만 19세 이상이면 거주지역과 관계없이 누구나 참여할 수 있다.

‘인덕원 퍼스비엘’은 지하 4층~지상 34층, 14개 동, 총 2,180세대 규모로 조성됐다.

단지 주변에는 내손초, 내동초, 백운중, 백운고 등이 위치해 있으며 평촌 학원가 이용도 가능하다. 또한 롯데백화점, 롯데마트, 뉴코아아울렛, 농수산물시장, 한림대학교성심병원, 학의천 수변공원 등이 인근에 자리하고 있다.

교통 여건으로는 지하철 4호선 인덕원역 이용이 가능하다. GTX-C 노선과 월곶~판교선(월판선), 동탄~인덕원선(인동선) 등도 추진 중이다.

단지 내에는 중앙광장 ‘그랜드 비스타(GRAND VISTA)’와 ‘그랜드 포레스트(GRAND FOREST)’, 수경시설, 정원, 테마놀이터 등이 조성돼 있다.

커뮤니티 시설로는 피트니스센터, GX룸, 골프연습장, 스크린골프, 사우나, 작은도서관, 독서실, 키즈카페 등이 마련돼 있다.