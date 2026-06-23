[헤럴드경제=채상우 기자] 미혼 남녀가 연인으로 이어지는 프로그램 ‘나는 절로’의 인기가 치솟고 있다.

23일 대한불교조계종 사회복지재단은 다음 달 11∼12일 경기도 양양 낙산사에서 열리는 ‘나는 절로, 낙산사’ 참가자 신청을 받은 결과, 남자 1665명, 여자 2570명 등 총 4225명이 신청했다고 했다.

2023년 ‘나는 절로’ 시작 이후 가장 많은 신청 인원이라고 재단은 설명했다. 이전에는 작년 9월 신흥사 편의 2620명이 최다였다.

남녀 10명씩 선정할 예정이어서, 경쟁률이 남자 165.5대 1, 여자 257대 1에 달한다. 남녀 합산으로 211대 1이다.

‘나는 절로’는 조계종이 보건복지부 저출생 대응 국민인식개선사업의 일환으로 진행하는 미혼 남녀 템플스테이 프로그램이다. 불교 외에 다른 종교나 무교 청년들도 참여해 매회 50% 안팎의 높은 매칭 성공률을 기록하고, 결혼 커플도 잇따라 탄생했다.

올해부터 지역 중심으로 운영해 호남권(선운사), 영남권(동화사) 청년들을 대상으로 진행한 데 이어 이번 낙산사 편은 수도권, 강원권 청년들을 대상으로 참가자를 모집했다.

재단 이사장 도륜스님은 “신청 인원이 많아진 만큼 8월 중에 수도권 거주자를 대상으로 다시 한번 ‘나는 절로’를 열겠다”고 말했다.

강원관광재단과 협업해 진행하는 낙산사 편은 커플 요가와 블라인드 데이트, 플로깅 데이트 등 다채로운 프로그램으로 구성할 예정이다.