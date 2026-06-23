9세대 V낸드 기반 업계 최고 대역폭 UFS 4.1 대비 전력 효율 40% 개선 16.7% 작아진 패키지, 최대용량 1TB 4분기부터 양산, 차세대 기기 탑재

삼성전자가 온디바이스 AI(인공지능) 시대에 최적화된 업계 최고 성능의 차세대 UFS(Universal Flash Storage) 5.0 메모리 설루션을 업계 최초로 개발했다고 23일 밝혔다.

UFS는 스마트폰이나 태블릿 등 모바일 기기에 쓰이는 고성능 저장장치 규격으로 빠른 데이터 전송 속도와 높은 전력 효율이 강점이다. 온디바이스 AI란, 네트워크 연결 없이 기기 자체적으로 AI 모델을 구동하는 것을 뜻한다.

이번 제품은 반도체 표준화 기구 JEDEC의 최신 내장 메모리 규격인 ‘UFS 5.0’인터페이스를 적용했다. 또 삼성전자의 첨단 9세대 V낸드(V9) 기반으로 개발돼 업계 최고 수준인 10.8GB/s의 데이터 전송 대역폭과 전력 효율을 동시에 구현했다.

최근 생성형 AI가 클라우드 중심에서 온디바이스 AI로 확산되며 모바일 기기 내부에서 처리해야 하는 데이터 규모가 급격히 증가하고 있다. 이에 따라 저장장치는 단순 데이터 저장 공간을 넘어 AI 연산을 뒷받침하는 핵심 인프라로 진화하고 있다.

삼성전자 UFS 5.0은 ▷순차 읽기 속도 10.8GB/s ▷순차 쓰기 속도 9.5GB/s를 지원, 기존 UFS 4.1 대비 약 2배 이상 향상됐으며 대용량 데이터를 더욱 빠르게 저장·처리할 수 있다.

특히 AI 응용 환경에서 요구되는 다양한 데이터 처리에 최적화돼, 온디바이스 AI 환경에서 데이터 처리 지연을 줄이고 보다 빠른 응답 속도의 AI 서비스를 지원한다.

아울러 UFS 5.0은 차세대 모바일 저전력 환경에 최적화된 ▷클락 게이팅(Clock Gating, 사용하지 않는 회로의 동작 신호를 차단해 전력 효율을 높이는 기술) ▷멀티 전압(Multi Voltage, 회로별 최적 전압을 적용해 소비전력과 발열을 줄이는 기술) 등 다양한 신규 기술을 적용해 전력 효율을 전작 대비 40% 이상 개선했다.

이를 바탕으로 동일한 양의 데이터를 전송할 때 소모되는 전력을 크게 낮춰 모바일 기기의 배터리 사용 시간을 향상시켰다.

삼성전자는 UFS 5.0을 가로 7.5mm, 세로 13mm, 높이 0.9mm로 전작 대비 16.7% 작아진 패키지를 구현해 ▷모바일 ▷웨어러블 ▷XR(확장현실) 기기 등의 설계 유연성과 공간 활용성도 높이며, 최대 1TB(테라바이트) 용량까지 제공할 계획이다.

온디바이스 AI 활용이 확대되면서 모바일 기기의 성능과 사용자 경험을 결정하는 모바일 스토리지의 중요성이 더욱 부각되고 있다.

삼성전자는 올해 4분기부터 UFS 5.0 양산을 시작하여 시장의 요구에 선제적으로 대응하고 향후 플래그십 스마트폰 뿐 아니라 XR 헤드셋, AI 웨어러블 등 차세대 디바이스 시장 성장에 맞춰 UFS 5.0 공급을 확대할 계획이다.

삼성전자는 이번 UFS 5.0 개발과 양산을 통해 글로벌 낸드 시장 주도권을 더욱 공고히 한다는 계획이다.

시장조사업체 트렌드포스에 따르면 삼성전자의 올해 1분기 낸드 시장 점유율(매출 기준)은 31.6%로, 직전 분기보다 3.6%포인트 늘며 2위 SK하이닉스(17.6%·솔리다임 포함)와 격차를 벌렸다.

최장석 삼성전자 메모리사업부 상품기획팀장 상무는 “온디바이스 AI 시대에는 저장장치가 단순한 데이터 저장 공간을 넘어 AI 경험을 결정하는 핵심 요소로 자리잡고 있다”며 “삼성전자는 업계 최초 UFS 5.0 개발 완료를 통해 차세대 모바일 스토리지의 새로운 기준을 제시하고, AI 모바일 혁신을 지속적으로 주도해 나갈 것”이라고 밝혔다.

서경원 기자