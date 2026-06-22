[헤럴드경제=문영규 기자] 2026 북중미 월드컵에 참가한 한국 축구대표팀이 조별리그 A조 2차전 멕시코와의 경기에서 1-0으로 아쉽게 패배한 가운데 국제축구연맹(FIFA)이 응원의 메시지를 보냈다.

FIFA 월드컵 공식 사회관계망서비스(FIFA)엔 22일(한국시간) “넘어져도 다시, 조별리그 마지막 경기도 화이팅”이란 글과 함께 지난 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 멕시코와의 경기에 나섰던 선수들의 사진을 하나하나 담았다.

사진엔 조규성, 엄지성, 이한범, 이강인, 황희찬, 황인범 선수의 머리 위에 각각 ‘넘, 어, 져, 도, 다, 시’란 글자를 적었다.

지난 19일엔 경기 당시 선수들이 그라운드에 쓰러진 사진과 함께 “졌, 지, 만, 잘, 싸, 웠, 다”는 글자를 새겨 넣기도 했다.

FIFA는 게시물에서 “경기는 패했지만 모든 걸 쏟아부은 태극전사들”이란 글을 함께 올렸다.

게시물을 본 누리꾼들은 “골이 안 나오니 FIFA가 신경써준다”, “우리 선수들의 노력이 헛되지 않도록 남아공전은 반드시 승리하자”, “대한민국 화이팅”, “기죽지 말고 준비한 것 잘해서 같이 웃었으면 좋겠다” 등 응원의 댓글을 올렸다.

한국은 1차전 체코와의 경기에서 2-1로 승리한 후 2차전 멕시코와는 1-0으로 패배해 A조 2위(승점 3점)에 올라있다.

3차전은 남아프리카공화국과 오는 25일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 결전을 치른다. 대표팀은 이날 몬테레이에 입성했다. 한국은 남아공과 무승부만 거둬도 32강 진출을 확정할 수 있다.

한편 스포츠 통계업체 옵타는 한국의 2026 북중미 월드컵 32강 진출 가능성을 91.22％로 예측했다.