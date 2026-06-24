[헤럴드경제=차민주 기자] 모토로라가 40만원대 ‘가성비(가격 대비 성능)’ 스마트폰 ‘모토 g86 파워 5세대(G)’를 내세워 국내 시장을 공략한다. 삼성전자 갤럭시S26 기본 모델(256GB, 125만4000원)의 3분의1 가격이다.

앞서 모토로라는 지난 4월 30만원대 신작 ‘모토 g77’을 출시하기도 했다. 정보통신기술(ICT) 업계는 모토로라가 칩플레이션(반도체 인플레이션)에도 불구하고 저렴한 제품 가격을 고수하면서, 중저가 시장 입지를 키우겠다는 의지로 풀이하고 있다.

ICT 업계에 따르면 모토로라는 이달 초 SK텔레콤을 통해 ‘모토 g86 파워 5G’를 출시했다. 출고가는 42만9000원이다.

제품의 가장 큰 특징으로는 ‘괴물 배터리’가 꼽힌다. 해당 제품은 모토로라 역대 모델 중 가장 큰 용량인 6720mAh 배터리를 탑재했다. 이는 이용자가 한 번 충전하면 최대 53시간 동안 사용할 수 있는 용량이다. 별도 충전이 없이도 이틀 넘는 기간 동안 전원이 꺼지지 않아, 장거리 여행이나 캠핑 등 야외 활동을 할 때 유용할 것으로 보인다. 아울러 30와트 고속 충전도 지원한다.

스마트폰의 ‘두뇌’로 꼽히는 모바일 프로세서(AP)로는 미디어택의 디멘시티 7300 프로세서가 채택됐다. 메모리는 8기가바이트(GB)를 내장해 앱 간 전환이나 다중작업에도 무리가 없다. 저장 공간은 최대 256GB이며, 마이크로SD카드 슬롯을 지원한다.

또 모토로라의 보급형 시리즈인 ‘모토 g시리즈’ 최초로 포토 인핸스먼트 엔진을 적용했다. 포토 인핸스먼트 엔진은 카메라 하드웨어와 인공지능(AI) 기반 이미지 프로세싱 기술을 결합한 기능으로, 더욱 정교한 묘사와 자연스러운 배경 흐림 효과를 구현해 준다.

메인 카메라는 5000만 화소와 소니 LYTIA 600 센서를 탑재했다. 더불어 800만 화소 초광각 렌즈와 3200만 화소 전면 카메라를 도입했다.

또 미국 국방부 군사 표준 인증인 MIL-STD-810H를 획득했다. 방수·방진 설계(IP68/IP69 등급)를 적용해 다양한 야외 환경에서도 사용에 부담이 없다. 또한 코닝 고릴라 글래스 7i를 적용해 낙하와 스크래치뿐 아니라 극한 온도 환경에서도 외형 보호가 가능하다.

업계는 모토로라가 칩플레이션으로 인한 메모리(RAM) 수급 불안에도 ‘가성비’ 모델을 잇달아 공개하면서, 중저가 스마트폰 시장 입지를 키우겠단 의지로 풀이하고 있다.

앞서 모토로라는 지난 4월 출고가 39만6000원인 신작 ‘모토 g77’을 KT 통해 출시하기도 했다. 해당 제품에는 3배 무손실 줌을 지원하는 1억800만화소 카메라가 탑재됐다.

모토로라 측은 해당 제품에 대해 “최근 글로벌 RAM 수급 불안과 부품 가격 상승 국면 속에서도 가격 부담은 낮추면서 최고급 성능과 사용자 경험을 동시에 구현했다”고 설명했다.