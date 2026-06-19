- 국내 이공계 특성화대학 중 유일, 세계적 연구 영향력 재입증

[헤럴드경제=구본혁 기자] DGIST(대구경북과학기술원)가 세계 최고 대학인 하버드·MIT·칼텍과 어깨를 나란히 했다.

DGIST는 18일 영국 글로벌 대학평가기관 QS가 발표한 ‘2027 QS 세계대학평가’에서 ‘교수 1인당 논문 피인용 수’ 부문 2년 연속 국내 1위를 달성했다고 밝혔다.

QS 세계대학평가는 학계·산업계 평판도, 교수 1인당 학생 수, 교수 1인당 논문 피인용 수, 국제화, 지속가능성 등 총 9개 지표를 바탕으로 매년 발표되는 글로벌 대학평가다.

‘교수 1인당 논문 피인용 수’는 대학 연구진이 발표한 논문이 전 세계 연구자들에게 얼마나 많이 인용됐는지를 평가하는 지표로, 대학의 연구 품질과 학술적 영향력을 가장 직접적으로 보여주는 핵심 지표로 꼽힌다.

DGIST는 교수 1인당 5개년 논문 피인용 수 409.5회를 기록, 세계 평균인 59.9회의 6배 이상이라는 압도적 성과를 달성하며 지난해에 이어 2년 연속 해당 지표 최고점인 100점을 획득했다.

2년 연속 이 지표에서 최고점을 받은 대학은 하버드대학교, 매사추세츠공과대학교(MIT), 캘리포니아공과대학교(Caltech) 등을 포함해 전 세계 11개교에 불과하다. 국내 이공계 특성화대학 가운데 2년 연속 최고점을 기록한 곳은 DGIST가 유일하다.

DGIST의 이 같은 성과는 혁신으로 세상을 바꾸는 융복합 대학이라는 비전 아래 학문 간 경계를 허무는 융복합 연구에서 비롯됐다. 전통적인 학과 체계를 넘는 다양한 분야가 협력이 혁신적이 영향력있는 연구성과로 이어지고 있는 것.

특히 이건우 총장 취임 이후 혁신적인 연구 성과 창출과 미래 성장동력 확보를 위해 피지컬 AI, 휴먼 디지털 트윈, 퀀텀센싱을 3대 미래전략분야로 선정하고 전담 연구조직을 신설했다. 아울러 AI대학 설립과 AX 공동연구랩 출범을 추진하며 대구·경북 지역의 AI 인재 양성과 산업 전반의 AI 전환(AX) 생태계 구축을 선도하고 있다.

이건우 총장은 “이번 성과는 DGIST의 모든 구성원이 한마음으로 연구와 혁신에 매진한 결과”라며 “세계가 인정한 연구 경쟁력을 바탕으로 DGIST만의 차별화된 융복합 연구를 더욱 강화하고, AI 시대를 선도하는 글로벌 연구중심대학으로 도약하겠다”고 말했다.