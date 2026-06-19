양천구 거주 8~17세 대상, 양천구보건소 본관 2층 정신건강복지센터에서 운영 무료 선별검사부터 종합심리검사까지 체계적 지원, 고위험군 즉시 상담 연계

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)가 지역 내 아동·청소년의 정신건강 증진을 위해 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 선별 검사부터 치료 연계까지 지원하는 ‘ADHD One-Stop 서비스’를 운영한다.

주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)는 산만함, 과잉행동, 충동성을 특징으로 하는 신경발달장애다. 주로 아동기에 발병하여 성인기까지 이어지는 만성적인 경과를 보이며, 가정, 학교, 사회생활 등 여러 기능 영역에 지장을 초래할 수 있어 조기 발견과 치료가 중요하다. 이에 구는 ADHD 고위험군을 조기에 발견하고 체계적으로 지원하며 지역 아동·청소년의 건강한 성장을 돕고 있다.

해당 서비스는 ‘초기검사’와 ‘심층평가’ 두 단계로 진행된다. 초기검사에서는 한국판 ADHD 평가척도(K-ARS-5), 주의집중력검사(CAT) 및 아동청소년 행동평가척도(CBCL)를 실시하며, 결과 보고서를 바탕으로 보호자 대상 해석 상담이 함께 제공된다. 검사 결과 ADHD 고위험군으로 확인된 경우 심층평가의 필요성을 안내하고 추가 지원을 연계한다.

특히 심층평가가 필요한 고위험군 아동·청소년 중 기준중위소득 120% 이하 가구에는 종합심리검사(Full-battery)를 무료로 제공해 검사비 부담으로 치료 시기를 놓치는 일이 없도록 돕는다.

소득 기준을 초과하는 가구도 희망할 경우 외부 전문 의료기관 및 유관기관 정보를 제공해 도움이 필요한 모든 고위험군 아동·청소년이 적기에 진단과 치료를 받을 수 있도록 지원할 계획이다.

지원 대상은 양천구에 거주하는 8세부터 17세 사이의 아동과 청소년이다. 서비스는 양천구보건소 본관(목동서로 339) 2층에 위치한 ‘양천구정신건강복지센터’에서 운영하며, 자세한 사항은 양천구정신건강복지센터로 문의하면 된다.

이기재 양천구청장은 “아동·청소년기의 ADHD는 조기 발견과 치료가 무엇보다 중요한 만큼 아이들이 적기에 필요한 치료를 받을 수 있도록 원스톱 정신건강 관리 체계를 구축하고 적극 지원하고 있다”며“앞으로도 아이들이 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 건강 증진을 위한 맞춤형 정책을 확대해 나가겠다”고 말했다.