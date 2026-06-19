18일 정부세종청사 2025년 지방자치단체 혁신평가 행정안전부 장관 표창 수상 ‘중랑동행사랑넷’, 국민체감도 우수사례로 전국 확산 가능성 확인

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 행정안전부 주관 ‘2025년 지방자치단체 혁신평가’에서 우수기관으로 선정돼 18일 세종시 정부세종청사에서 열린 시상식에서 행정안전부 장관 표창을 수상했다.

특히, 중랑구는 전국 69개 자치구 가운데 3위를 기록하며 주민체감형 혁신 성과를 인정받았다.

지방자치단체 혁신평가는 전국 243개 지방자치단체를 광역·시·군·구 등 평가군별로 구분해 자율적 혁신역량과 주민체감형 혁신 성과를 종합적으로 평가하는 제도다. 전문가 평가단 심사와 국민 체감도 평가를 포함한 10개 지표를 기준으로 상위 25%를 우수기관으로 선정한다.

중랑구는 참여·소통·현장 중심의 구정 운영을 바탕으로 ▷기관장의 혁신 리더십 ▷주민 소통·참여 강화 ▷민·관 협력 활성화 ▷조직문화 개선 및 행정 내부 효율화 ▷국민체감도 등 주요 분야에서 높은 평가를 받았다.

구는 온·오프라인 12개 주요 소통 채널을 운영하며 주민 의견을 정책에 반영하고 있으며, 구정연구단을 중심으로 부서 간 협업 사례를 발굴해 행정 실행력을 높이고 있다.

또한 구청장과 직원이 자유롭게 의견을 나누는 토크콘서트를 운영하는 등 조직문화 개선과 내부 소통 강화에도 힘쓰고 있다.

특히 ‘중랑 동행 사랑넷’은 구민이 구민을 돕는 참여형 복지 모델로, 국민이 직접 참여한 국민체감도 평가에서 우수사례로 선정됐다. 지역 복지 문제를 주민 스스로 해결하는 구조를 마련해 복지 사각지대 해소의 실질적인 대안을 제시했다는 점에서 전국 확산 가능성을 인정받았다.

이 밖에도 주민과 상인이 함께하는 골목형상점가 상생협약, 외국인 주민과 방문객을 위한 인공지능(AI) 실시간 번역 홈페이지 운영, ESG 가치를 반영한 공직문화 개선 사업 등도 우수한 혁신 사례로 평가됐다.

류경기 중랑구청장은 “이번 성과는 구민과 함께 만들어낸 값진 결과”라며 “앞으로도 현장에서 답을 찾고 구민이 체감할 수 있는 혁신 정책을 지속적으로 추진해 더욱 살기 좋은 중랑구를 만들어 가겠다”고 말했다.