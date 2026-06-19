20일 중계문화공원에서 오후 1시부터 4시까지 창포물로 머리 감고, 장명루 만들며 건강 기원, 부채 그리기로 더위도 식혀... 공연, 체험, 놀이, 먹거리까지 단오 풍속을 한자리에서 체험

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 오는 20일 중계문화공원 일대에서 ‘2026 단오(端午) 한마당’ 행사를 개최한다.

노원문화재단이 주최하고 노원놀이마당이 주관하는 이번 행사는 점차 일상에서 접하기 어려워진 단오의 전통문화를 주민들이 직접 체험하고 즐길 수 있도록 마련됐다. 공연과 체험, 놀이, 먹거리를 한자리에서 만나며 세대가 함께 전통의 의미를 나누는 축제의 장이 될 전망이다.

우선 볼거리부터 화려하다. 오후 1시부터 행사의 시작을 알리는 공연은 ▷풍물공연 ▷사자놀이 ▷줄타기 공연 등으로 흥을 끌어올린다. 죽방울놀이, 버나놀이 등 어린 세대가 평소 접하기 어려운 전통 연희도 선보인다.

전통의 현대적 전승을 모색하는 행사의 취지에 맞게 체험부터 놀이, 먹거리 역시 단오라는 절기의 특성과 어우러지게 꾸려졌다.

체험부스에서는 단오를 대표하는 세시풍속 중 하나인 ▷창포물 머리 감기를 비롯해 ▷장명루 만들기 ▷부채 그리기 ▷천연 염색 등을 체험할 수 있다. 창포를 우린 물에 머리를 감으면 머리에 윤기가 돌고 흰머리가 나지 않는다는 속설은 물론, 귀신을 막는다는 믿음이 전해 내려온다. 장명루는 장수를 기원하며 만든 팔찌이고, 부채 그리기는 과거 임금이 단오를 맞아 신하들에게 부채를 하사하던 풍습에서 착안한 것이다. 이 중 부채 그리기와 천연염색은 유료, 나머지 체험은 무료로 진행된다.

놀이는 화살 쏘기, 비석 치기, 엽전 던지기, 공기놀이, 신발 던지기 등을 사전예약 없이 누구나 무료로 체험할 수 있다. 먹을거리들도 품목당 1000 원에 즐길 수 있도록 준비했다. 과거 선조들은 단오를 수릿날이라고도 불렀는데, 수리취를 넣어 만든 떡을 나누어 먹으며 액운을 막고 풍요를 기원했다고 한다.

이날 중계문화공원에서도 수리취가래떡, 수리취인절미, 화전 등과 함께 시원한 오미자화채도 맛볼 수 있다. 먹거리와 체험프로그램은 오후 4시까지 운영되나, 재료 소진 시 조기 종료될 수 있다.

오승록 노원구청장은 “이번 단오행사가 현대의 삶을 사는 어른 및 어린이들에게 색다른 경험과 교육의 기회가 되길 바란다”며 “선조들이 단오를 맞아 이웃과 나누었던 것처럼, 구민 모두가 더위와 액운을 이겨내고 건강한 여름을 보내시길 기원한다”고 말했다.