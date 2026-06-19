이헌욱 한국부동산원장 기자간담회 경쟁력 수치화 연구 착수, 연내 공개 아파트값 동향 주간→월간 건의 시사

한국부동산원이 주택 가격 중심인 부동산 통계를 도시 경쟁력의 데이터로 평가하는 방향으로 확장해 국토 균형발전을 뒷받침하겠다고 밝혔다.

이헌욱(사진) 한국부동산원장은 지난 18일 취임 100일 기자간담회를 열고 “세상에서 가장 혁신적이고 살기 좋은 도시를 데이터로 제시하는 연구에 착수했다”면서 “서울, 대구, 광주 등 국내 주요 도시 뿐 아니라 해외 주요 도시를 데이터로 비교하고 도시마다 나아갈 방향을 숫자로 제시해, 정책 길라잡이가 되려고 한다”고 밝혔다.

부동산원은 이를 위해 내부 태스크포스(TF)를 만들고, 연내 해당 데이터에 대한 연구 결과를 공표할 방침이다.

이 원장은 “부동산 정책은 ‘국토 균형 발전’과 ‘국민 주거권 보장’이라는 두 가지 핵심 헌법 가치를 실현한다”며 “부동산은 금융 등 유동성, 세제, 공간 구조에 영향을 받는데 부동산원에선 공간 구조 문제를 해결하는 데 데이터를 제공할 수 있을 것”이라고 말했다.

그러면서 “서울 중심의 단핵(單核) 구조를 다핵(多核) 구조로 전환하기 위해선 영·호남에 가장 혁신적이고 살기 좋은 도시를 만들어야 한다”며 “도시를 숫자로 보는 서비스를 통해 지방에 실제 필요한 정책이 무엇인지 방향성을 구체적으로 제시하겠다”고 강조했다.

논란이 됐던 주간단위 아파트 가격 동향 발표와 부동산 통계 신뢰성 문제에 대해서도 견해를 밝혔다.

이 원장은 “한국부동산원은 조사 기관으로서 조사 주기를 결정할 권한이 없다”면서 “정부가 정책을 바꾼다면 그에 발맞춰 월간 등으로 조사를 하겠다”고 했다. 아울러 “통계의 정확성에 대해서는 상당히 자부할 수 있다”고 강조했다. 그러면서 “실거래가는 증여와 같은 특수관계인 간의 거래 등으로 인해 오히려 시세와 동떨어진 경우가 많다”며 “조사관이 전문성을 바탕으로 실거래가뿐만 아니라 호가 등과 같은 여러 데이터를 취합해 공식 통계를 작성하는 것이 실거래가만으로 통계를 작성하는 것보다 훨씬 정확하다”고 했다. 소민호 기자