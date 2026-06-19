- 튀르키예 관세총국과 지식재산권 보호 실무회의 개최…국경단계 지식재산권 보호 MOU 체결을 위한 교두보 마련

[헤럴드경제= 이권형기자] K-브랜드 침해물품의 유통을 중국과 유럽으로 통하는 관문에서 선제적으로 차단하는 방폐막이 마련된다.

관세청은 서울세관에서 튀르키예 관세총국과 지식재산권 보호 양해각서(MOU) 체결을 위한 과장급 실무회의를 개최했다고 19일 밝혔다.

18일 서울제관에서 개최된 이번 실무회의는 튀르키예 측이 지식재산권 보호 MOU 체결을 제안함에 따라 성사됐다.

튀르키예는 전통적인 우리나라의 우방국이자 중동과 유럽을 잇는 지리적 요충지로, K-브랜드 침해물품의 유통을 차단하는 데 있어 중요한 협력국이다.

양측은 이번 회의에서 MOU 체결을 위한 세부 사항과 더불어 국경단계에서 양국 핵심 브랜드의 지식재산권 침해단속을 강화키 위한 실질적 협력방안을 논의했다.

이번 논의를 바탕으로 공식 MOU가 체결되면 튀르키예를 통해 유럽·중동지역으로 유통되는 K-브랜드 침해물품을 근절하는 방폐막 효과가 기대된다.

관세청 이진희 통관국장은 “앞으로 중앙아시아 등 K-브랜드 침해 우려가 높은 국가와 협력을 강화할 것”이라며 “우리 기업들의 오랜 노력의 결과물이 전 세계에서 정당한 대우를 받을 수 있도록 K-브랜드 보호에 힘쓰겠다”고 밝혔다.