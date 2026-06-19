시애틀 ‘스페이스 니들’ 앞 야외광장 유일한 한국 주류 후원사…제품 선봬 국가대표 경기 대규모 거리 응원전도

[헤럴드경제=박연수 기자] 하이트진로가 미국 시애틀에서 열린 ‘한국문화축제’에 후원사로 참여해 진로(JINRO)를 알린다고 19일 밝혔다.

한국문화축제는 LA한국문화원·광역시애틀한인회·시애틀총영사관이 공동 주관하는 첫 대규모 K-컬처 행사다. 미국 현지시간 18일 오후 1시 시애틀의 랜드마크 ‘스페이스 니들(Space Needle)’ 앞 야외광장에서 열렸다. K-팝 및 국악 공연·한복 패션쇼·K-뷰티·한식 체험 등 다양한 콘텐츠와 함께 한국과 멕시코의 국가대표팀 경기 거리 응원전도 이어졌다.

하이트진로는 행사장 내 ‘비어가든’에 유일한 한국 주류사로 참가해 참이슬 후레쉬·참이슬 오리지널·청포도에이슬·레몬에이슬 등을 선보였다. 진로 로고가 새겨진 응원 도구와 편의용품을 제공하고 두꺼비 캐릭터를 활용한 포토존도 운영했다.

하이트진로는 이번 행사 외에도 캘리포니아·뉴욕 등 미국 주요 지역의 주류 판매 매장에서 진로와 함께하는 대한민국 국가대표 경기 단체 응원 행사를 진행한다. 행사 기간에는 응원 판촉물 키트 배포와 함께 매장별 응원 세트메뉴도 운영할 예정이다.

황정호 하이트진로 해외사업본부 전무는 “앞으로도 K-주류를 선도하는 기업으로서 소주가 세계인이 즐기는 대중적인 주류 카테고리로 자리 잡도록 성장시키는 데 앞장서겠다”고 말했다.