[헤럴드경제=최원혁 기자] 훔친 차량으로 잇따라 사고를 낸 뒤 차를 버리고 도주하다가 붙잡힌 20대 남성이 시민의 추격 끝에 붙잡혔다.

18일 JTBC ‘사건반장’에는 지난 7일 새벽 1시30분께 서울 서초구 반포대로 인근에서 발생한 소니 사고 당시 상황을 담은 블랙박스 영상이 공개됐다.

제보자 A씨는 “신호를 기다리는데 뒤쪽에서 검은색 승합차가 빠른 속도로 달려오더니 신호를 완전히 무시한 채 교차로로 돌진해 좌회전하는 택시를 그대로 들이받았다”고 했다.

충돌 여파로 택시 부품이 바닥에 나뒹굴고 승합차 역시 뒷문이 열릴 정도로 큰 충격을 받은 듯 보였으나 승합차 운전자 B씨는 아랑곳하지 않고 차를 몰고 현장을 그대로 벗어났다.

A씨는 함께 탄 여자 친구에게 112 신고하라고 한 뒤 승합차 추격에 나섰다. 빠른 속도로 도주하던 승합차는 또 다른 택시와 지하차도 분리벽을 연이어 들이받았고 후진 과정에서 A씨 차와 충돌하기도 했다.

도주를 이어가다 갑자기 도로 한복판에 차량을 시동이 걸린 채 버리더니 골목 쪽으로 달아나기 시작했다. A씨는 차를 여자 친구에게 맡긴 뒤 도주자를 쫓아 달렸고 결국 뺑소니 차주를 붙잡았다.

붙잡힌 남성은 20대로 보였고 술에 취한 듯 비틀거리면서 A씨에게 “난 북한에서 왔다. 미안하다”는 말을 반복한 것으로 전해졌다.

경찰 조사 결과 남성이 운전한 차는 훔친 영업용 대형 택시였다. 또 이미 다른 장소에서 사고를 낸 뒤 경찰의 추격을 받던 중이었다.

A씨는 술 냄새가 강하게 났다고 진술했지만 남성은 음주 측정을 거부하면서 당시 음주 여부는 확인되지 않았다. 마약 간이 검사에선 음성이 나왔다고 한다. 경찰은 국립과학수사연구원에 정밀 감정을 의뢰한 상태다.