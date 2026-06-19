- 결제 및 신원정보 전산시스템 완벽 수호로 국가적 재난 선제적 대비

[헤럴드경제= 이권형기자] 조폐공사가 결제 및 시원정보 전산시스템 완벽 수호에 나선다. 최근 사회적 이슈가 된 대형 화재 사례 등을 교훈 삼아 국가적 재난에 선제적으로 대비키 위함이다.

한국조폐공사 ID본부(본부장 최재희)는 19일 공사 최초로 ‘스마트 비상방송 솔루션’을 성공적으로 도입했다고 밝혔다.

기존 시스템은 화재 발생 시 통제실 모니터에만 화재 구역이 표시되고 비상방송으로는 단순 대피 안내만 제공돼 화재 위치 파악에서 피난까지 시간이 길어지는 한계가 있었다.

스마트 비상방송 솔루션은 기존의 단순 대피 안내 화재알림 방송에서 한 단계 발전한 시스템으로, 텍스트 음성변환(TTS, Text-to-Speech) 기술을 활용해 화재 감지기와 수신기로부터 전달된 신호를 바탕으로 화재 발생 위치를 즉시 음성으로 안내하는 것이 특징이다.

본관, 별관, 데이터센터 3개동 내 약 50개소의 발신기 위치를 기반으로 화재 발생 구역을 즉시 음성 안내한다. 이를 통해 피난 동선이 긴 구역 내 근로자들이 화재 발생 위치를 즉각 파악하고, 최적의 경로로 대피할 수 있어 피난 시간을 대폭 단축했으며, 피난 안전성도 획기적으로 향상키켰다.

또한, 국가 결제 시스템과 신원정보 등 핵심 전산망을 관리하는 국가 보안 시설인 IDC(데이터센터)에 화재가 발생하더라도, 비상방송이 본관동과 별관동에도 동시에 전파된다. 이를 통해 인접 동의 근무자도 즉각 상황을 공유 받아 초기 화재 대응능력을 확보했다.

조폐공사 최재희 ID본부장은 “이번 스마트 비상방송 솔루션 도입은 화재 등 재난 상황에 대한 대응 역량을 한층 강화하기 위한 조치”라며 “앞으로도 첨단 기술을 활용한 안전관리 체계를 지속적으로 고도화해 국가 핵심 전산시스템과 직원 안전 보호에 최선을 다하겠다”고 말했다.