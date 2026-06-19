판매·정비·부품 통합형 3S 센터 광역 서비스 허브 역할 기대

[헤럴드경제=서재근 기자] BYD코리아가 충북 지역 고객 서비스 강화를 위해 3S 타입의 BYD Auto 청주 서비스센터를 오픈해다고 19일 밝혔다.

BYD Auto 청주 서비스센터는 ▷차량 판매(Sales) ▷정비(Service) ▷부품(Spare Parts) 기능을 한 곳에 통합한 복합 거점이다. 상담부터 시승, 구매, 사후 서비스까지 원스톱으로 제공해 충북 지역 BYD 고객을 위한 광역 서비스 허브 역할을 수행할 예정이다.

해당 서비스센터는 일반 정비를 위한 워크베이와 휠 얼라인먼트 전용 베이까지 총 5개의 워크베이를 갖춰 하루 최대 25대 수준의 차량 입고 및 정비 서비스를 제공할 수 있다. 또한 4층에는 주변 일대를 조망할 수 있는 프리미엄 고객 라운지가 운영돼 보다 쾌적한 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 했다.

BYD Auto 청주 서비스센터는 남청주 IC와 청주분기점 인근에 위치해 경부고속도로와 중부고속도로 이용이 편리하다. 청주 도심뿐 아니라 세종특별자치시와 대전광역시 등 인근 지역 고객도 쉽게 방문할 수 있다.

BYD Auto 청주 서비스센터와 청주 전시장을 운영하는 BYD코리아 공식 딜러사 하모니 오토모빌 관계자는 “충북권 최초의 3S 거점인 서비스센터 오픈을 계기로 지역 고객들의 서비스 편의성과 브랜드 접근성이 크게 향상될 것으로 기대한다”고 말했다.

BYD코리아 관계자는 “정비 품질은 물론 고객 경험까지 고려한 서비스 거점을 지속해서 확대해 고객이 차량 구매 이후에도 BYD의 글로벌 브랜드 가치를 체감할 수 있도록 늘 한발 앞서 노력하겠다”고 밝혔다.

BYD코리아는 연말까지 국내 서비스 네트워크를 총 26개로 확대하는 것을 목표로 지속적인 서비스센터 확장에 나서고 있다.

한편, BYD코리아는 올 하반기 플러그인하이브리드(PHEV) 모델을 앞세워 한국 판매량을 현재의 3배 수준까지 늘리겠다는 목표를 제시했다. 순수 전기차(EV)에 이어 PHEV를 국내에 투입해 친환경차 시장 영향력을 지속해서 넓혀가겠다는 구상이다.