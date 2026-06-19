[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]경북 문경시는 지난 18일 문경시의회 전정에서 ‘문경시의회 복합청사 건립’착공식을 개최하고 본격적인 공사에 들어갔다.

이날 착공식에는 이동욱 부시장, 시의회의장, 시의원, 기관·단체장, 오장석 한국자산관리공사 총괄이사 및 시공 관계자, 지역 주민 등 200여 명이 참석했다.

현재 문경시의회 청사는 1968년에 건축된 노후 건축물로, 2018년 정밀안전진단 및 안전성 평가에서 D등급을 받아 긴급한 보수·보강이 필요한 상태로 진단됐다.

특히 지진 등 재난 발생 시 안전성 확보에 대한 우려가 제기되면서 시민과 이용자의 안전을 위한 청사 신축 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 문경시는 노후 청사의 구조적 안전 문제를 근본적으로 해소하고 안전한 의정 활동 환경과 주민 소통 공간을 조성하기 위해 복합청사 건립사업을 추진하게 됐다.

따라서 문경시의회 복합청사는 총사업비 281억원을 투입해 지하 1층, 지상 4층 규모로 건립된다.

지하 1층에는 기계실, 지상 1~2층에는 점촌2동 행정복지센터와 주민지원공간, 지상 3~4층에는 본회의장, 운영위원회실 등 시의회 의정활동 공간이 들어설 예정이다,

문경시 관계자는 “이번 복합청사 건립은 노후화된 청사의 구조적 안전 문제를 해소하고 시민에게 보다 안전하고 쾌적한 공공서비스 환경을 제공하기 위한 사업”이라며 “안전하고 품격 있는 청사가 건립될 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.