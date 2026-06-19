[헤럴드경제=장연주 기자] 방송인 홍진경이 조폭 연루설로 활동을 중단한 후배 조세호를 두둔하는 발언을 해 눈길을 끈다. 홍진경은 조세호도 억울할 텐데 활동을 중단하고 파문이 가라앉을 때까지 가만히 있다며, 처신이 우아하다고 밝혔다.

홍진경은 18일 유튜브채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에서 ‘30년 찐친 호자언니에게 털어놓은 홍진경 요즘 심경’이라는 제목의 영상에서 이 같이 밝혔다.

영상에서 홍진경은 조세호에 대한 이야기가 나오자 “ 그냥 걔는 사람을 좋아하는 애다. 거절을 못한다”고 말했다.

그는 이어 “우리 같으면 모르는 사람이 ‘술 한잔 하자’ 그러면 ‘안나가’ 하는데, 걔는 그냥 사람을 좋아하니까 ‘형님 형님’ 이런다. 사진 찍어달라고 하면 사진 찍어주고, 그 사람이 뒤에서 무슨 일을 하는지 모른다”고 했다.

홍진경은 또 “(조세호한테) ‘네가 이야기 좀 해’ 그랬더니 자긴 죽어도 안한다고 한다. 그냥 사람들이 자기를 알아줄 거라고 한다”며 “이번에 세호를 보고 느꼈다. 처신하는 데 있어서 너무 우아하더라. 걔라고 안 억울했겠나”며 조세호를 두둔했다.

특히 홍진경은 “그야말로 흙탕물이 가라앉을 때까지 가만히 있는 걸 보면서 이게 쉬운 게 아닌데 많이 배웠다”고 덧붙였다.

이에 정선희는 “가만히 있는 게 세상에서 가장 힘들다”며 “가만히 있음이 가장 치열한 전쟁이며, 치고 나가고 싶은 스스로와 싸우는 것”이라고 공감을 나타냈다.

한편, 조세호는 지난해 12월 조직 폭력배와의 연관설로 여론이 악화하자 고정 출연중이던 tvN ‘유퀴즈 온 더 블럭’과 KBS 2TV ‘1박 2일’에서 하차했다.

당시 소속사 A2Z엔터테인먼트는 “조세호는 최근 본인에게 제기된 오해와 구설에 깊은 책임감을 느끼고 있으며, 시청자분들이 느끼고 계신 불편함에 대해 충분히 인지하고 있다”고 밝혔다.

소속사는 다만 “조세호는 의혹이 제기된 조직 폭력배의 사업과 일체 무관하다”고 강조했다. 그러면서 “오해를 해소하고, 실추된 이미지를 회복하기 위한 법적 대응은 향후 보다 더 신속하고 강경하게 진행해 갈 예정”이라고 말했다.