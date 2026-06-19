- 충남도, 19일 ‘2026 충남술 톱텐(TOP10) 상패 수여식’ 개최…충남 전통주 우수성과 경쟁력 알려

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남을 대표하는 전통주가 무얼까? 충남도가 도를 대표하는 전통주의 우수성을 알려 경쟁력을 높이기 위한 ‘2026 충남술 톱텐(TOP10)’ 상패 수여식을 개최했다.

지역 양조장 관계자 및 관계기관 담당자 등이 참석한 이번 행사는 상패 수여, 시음회 등의 순으로 진행했다.

충남술 톱텐(TOP10)은 지역 농산물을 활용한 우수 전통주를 발굴하고 지역 양조장의 상품 가치를 높이기 위해 2018년부터 추진해 온 사업으로 도는 매년 품평회를 통해 우수 제품을 선정하고 있으며, 선정 제품에 대해서는 홍보·마케팅, 판로 지원 사업을 연계해 소비 확대 및 브랜드 인지도 제고를 지원하고 있다.

도는 이를 통해 지역 농업과 전통주 산업이 함께 성장하는 상생 기반을 다지고 있으며, 충남 전통주의 경쟁력도 강화하고 있다.

올해 충남술 톱텐(TOP10)은 탁주, 과실주, 약·청주, 증류주 등 다양한 주종을 대상으로 심사를 진행해 총 10개 제품을 선정했다.

선정 제품은 ▷농업회사법인 주로 ‘쌀쌀이랑 생막걸리’ ▷우쥬라익썸 농업회사법인 ‘색조작주 흰 01’ ▷한산모시양조장 ‘한산소곡주’ ▷자향소곡주 ‘한산소곡주’ ▷토박이소곡주 ‘한산소곡주’ ▷농업회사법인 두레양조 ‘두레앙 샤인마스캇 와인’ ▷농업회사법인 예산사과와인 ‘추사50’ ▷농업회사법인 랩투보틀 ‘배로 피어펙트 르네상스’ ▷농업회사법인 목천도가 ‘파동’ ▷농업회사법인 신평양조장 ‘고마소주40’이다.

이날 행사에선 수여식에 이어 시음회를 진행해 양조장 관계자가 각 전통주에 담긴 철학과 이야기를 소개하고 제품별 맛과 향을 경험해 보는 시간을 가졌다.

도는 선정한 충남술 톱텐(TOP10) 제품을 도청 지하 1층 홍보관에 연중 상설 전시해 도청을 찾는 방문객들에게 홍보하며, 각종 박람회와 홍보 행사, 판로 지원 사업 등과 연계해 인지도 및 소비 확대를 지속 지원할 계획이다.

충남도 이한규 농촌재구조화과장은 “충남술 톱텐(TOP10) 사업을 통해 우수한 지역 전통주를 꾸준히 발굴 중”이라며 “충남 전통주가 지역 농업과 함께 성장하는 대표 산업으로 자리매김할 수 있도록 홍보와 판로 지원을 지속 확대할 것”이라고 밝혔다.