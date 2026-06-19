[헤럴드경제=정목희 기자] 지난주 사상 최대 규모 기업공개(IPO)에 성공한 스페이스X가 이번에는 200억달러(약 30조7000억원) 규모의 회사채 발행에 나선다고 파이낸셜타임스(FT)가 18일(현지시간) 소식통을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 스페이스X는 다음 주 월가 주요 금융기관들과 만나 회사채 발행 방안을 협의할 예정이다.

소식통들은 초기 논의 단계에서 10년 만기 회사채 금리가 미국 국채 금리보다 1.35~1.5%포인트 높은 수준에서 형성될 것으로 예상된다고 전했다.

이번 회사채 발행으로 확보한 자금은 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 지난 3월 인공지능(AI) 기업 xAI와 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 스페이스X에 합병하는 과정에서 조달한 200억달러 규모의 브릿지론을 상환하는 데 사용될 전망이다.

최종 발행 규모와 금리는 시장 상황과 투자자 수요에 따라 달라질 수 있다고 소식통들은 덧붙였다.

로이터통신 역시 소식통을 인용해 스페이스X가 최소 200억달러 규모의 채권 발행을 논의하기 위해 이르면 다음 주 투자자들과 만날 계획이라고 전했다.

최근 대형 기술기업들은 데이터센터와 반도체를 비롯한 AI 인프라 구축과 연구개발 확대를 위해 채권시장과 주식시장에서 대규모 자금 조달에 나서고 있다.

엔비디아는 이번 주 5년 만에 처음으로 250억달러 규모의 채권을 발행했다.

앞서 구글은 이달 초 850억달러 규모의 유상증자를 실시했고, 앤트로픽은 기업공개(IPO)를 앞두고 블랙스톤과 아폴로 등 사모펀드 등으로 대상으로 350억달러 규모의 채권 발행을 추진하고 있다.

이날 국제 신용평가사 무디스는 스페이스X에 투자등급인 Baa1을 부여했다. 부채가 많은 오라클보다 한 단계 높은 등급이다.