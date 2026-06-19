LG CNS 에이전틱웍스 기반, 두산 에이전틱AI 강화 두산 IT 인프라 개선…LG CNS, DC 사업에 수소연료 도입

[헤럴드경제=고재우 기자] LG CNS가 두산과 손잡고, 인공지능(AI), 로봇, 데이터센터(DC), 클라우드 등 전방위 협력에 나선다. 이를 통해 신산업 분야에서 경쟁력을 제고한다는 방침이다.

LG CNS는 지난 18일 서울 마곡 LG사이언스파크 본사에서 두산과 ‘AX·RX·데이터센터 및 클라우드 등 신사업 글로벌 경쟁력 확보를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 19일 밝혔다.

해당 협약식에는 현신균 LG CNS 사장, 유승우 두산 사장 등 양사 주요 경영진이 참석했다.

양사는 각 사가 보유한 핵심 역량 결합을 위해 한 달 내에 사업 협력추진체를 구성하고, 세부 운영 방안을 수립할 계획이다.

세부적으로 인공지능 전환(AX) 협력은 LG CNS의 기업용 에이전틱AI 플랫폼 ‘에이전틱웍스’를 기반으로 한다. 이를 바탕으로 두산의 에이전틱AI 경쟁력 강화와 함께 사업 로드맵을 수립할 예정이다. 로봇 전환(RX) 분야에서 협업도 논의된다.

DC 및 클라우드 사업에서 협력도 진행된다. LG CNS의 클라우드·데이터센터 기술력으로 두산의 IT 인프라를 고도화한다. 나아가 수소연료전지를 LG CNS 데이터센터 사업에 도입하는 방안도 협의한다.

아울러 양사는 디지털트윈(가상모형) 기술을 접목해, 제조 설비 생애주기 효율을 극대화하는 등 제조 AX를 추진한다. 친환경 모빌리티를 활용한 물류 사업에서도 협력한다.

유승우 두산 사장은 “두산의 첨단 소재, 에너지 분야 등 기술력과 LG CNS의 AX 역량을 결합해 차세대 비즈니스 모델을 구축할 것”이라며 “DC부터 로봇, AI까지 아우르는 협력으로 양사의 미래 가치를 극대화할 것”이라고 말했다.

현신균 LG CNS 사장도 “LG CNS의 역량과 두산의 기술력이 결합해 시너지 효과를 낼 것“이라며 “제조 현장의 AI 설비 예측부터 로봇을 활용한 산업 혁신까지 실제 사업화로 이어지는 성과를 만들 것”이라고 밝혔다.