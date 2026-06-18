[헤럴드경제=장연주 기자] 미혼인 가수 박혜경이 가짜뉴스때문에 새벽에 경찰서까지 직접 갔던 사연을 밝혀 눈길을 끈다.

박혜경은 지난 17일 유튜브채널 ‘닭터신’에서 “최근에 새벽에 경찰서 갔다 왔다. 사이버 수사대”라고 밝혔다.

그는 베트남에서 한 유튜브채널이 온갖 연예인들의 말도 안되는 거짓 뉴스를 공개했는데, 그곳에 자신과 관련한 허위 내용이 올라왔다고 말했다.

그는 “박혜경이 결혼해서 불륜을 300번 이상 저질렀는데 남편이 출장 간 사이에 불륜을 저지르다 CCTV에 찍혀서 언론에 발각돼서 명예를 실추했다는 내용도 있었다”고 설명했다.

이에 박혜경은 “참을 수가 없어서 댓글을 달았다”며 “첫날엔 진짜 댓글을 세게 달았다. ‘너 죽었다. 너 가만 안두겠다’고 썼다”며 “근데 유튜브는 정책상 영상을 못 내린다더라. 그래서 유튜브에 직접 신고했는데, 답변이 왔다. 법적으로 처리하겠다더라”라고 말했다.

그는 이어 “내가 단 댓글이 창피해서 아침에 일어나서 고쳤다. ‘박혜경입니다. 저는 결혼한 적이 없습니다. 그러므로 남편이 존재하지 않는다. 불륜이 웬 말일까요? 그리고 신고했습니다’라고 썼다”고 덧붙였다.

박혜경은 또 과거 두차례 성대 수술을 받았던 사연도 공개했다.

노래를 많이 불러 성대가 상한 것으로 많은 이들이 생각하지만, 실제로는 목이 망가진 것이 아니라 당시 소속사와 관련된 문제로 극심한 스트레스를 겪었기때문이라고 털어놨다.

그는 “평소 술을 잘 마시지 못하는데 스트레스를 견디지 못해 술을 마시고 울기도 했다”며 “새벽까지 소리를 지르고 감정을 쏟아내는 생활이 반복되면서 결국 성대에 문제가 생겼다”고 말했다.

박혜경은 이어 “몸을 제대로 가누지 못할 정도로 힘든 시간을 보냈고, 그 결과 수술까지 받게 됐다”고 덧붙였다.

다만, 그는 수술 후 예전처럼 노래가 나오지 않아 큰 좌절감을 느꼈지만 담당 의사의 조언으로 다시 무대에 설 수 있는 힘을 얻게 됐다고 밝혔다.

박혜경은 “예전 목소리가 나오지 않아 정말 괴로웠는데, 의사 선생님이 과거의 목소리도, 지금의 목소리도 모두 박혜경의 목소리라고 말씀해주셨다”며 “수술과 상처를 겪은 지금의 목소리를 인정하고 받아들인 뒤 다시 노래를 불러보라고 하셨고, 그 말을 받아들이고 나니 오히려 목소리가 자연스럽게 나오기 시작했다”고 말했다.