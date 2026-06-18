아이제라(AIXERA)는 제조 데이터를 통합 관리하고 AI 기반 의사결정을 지원하는 산업 AI 플랫폼 ‘AIXERA Factory OS’를 출시했다고 밝혔다.

AIXERA Factory OS는 생산·품질·설비 데이터를 하나의 운영체계로 통합하고 Agentic AI와 Physical AI 기술을 기반으로 데이터 분석부터 운영 지원까지 수행할 수 있도록 설계된 제조 플랫폼이다.

기존 제조 AI가 데이터 분석이나 품질 예측 등 개별 기능 중심으로 활용된 것과 달리, AIXERA Factory OS는 데이터 수집과 분석, 운영 지원 기능을 하나의 체계로 연결하는 데 초점을 맞췄다.

플랫폼은 MES, ERP, IoT 센서, 머신비전, PLC 등 다양한 제조 데이터를 통합 관리하며 AI 모델과 다중 AI 에이전트(Multi AI Agent)를 활용해 공정 상태를 분석하고 운영 의사결정을 지원한다. 또한 운영 결과를 데이터로 축적하는 폐루프(Closed Loop) 구조를 적용했다.

아이제라는 Agentic AI와 Physical AI 기술을 플랫폼에 적용했다고 설명했다.

Agentic AI는 제조 데이터를 분석하고 품질 관리, 공정 운영, 이상 탐지 등의 업무를 지원하며, 다중 AI 에이전트 구조를 통해 제조 현장 운영을 보조한다.

Physical AI는 AI 분석 결과를 설비와 로봇 제어에 연계하는 기술이다. 머신비전으로 수집한 정보를 바탕으로 자동화 설비와 로봇이 분류, 적재, 이송, 포장 등의 작업을 수행할 수 있도록 지원한다.

또한 ROS2 기반 로봇 아키텍처와 디지털트윈 기반 시뮬레이션 환경을 지원해 실제 생산라인 적용 전 운영 시나리오를 검증할 수 있도록 설계됐다.

아이제라에 따르면 AIXERA Factory OS는 현재 식품, 바이오, 정밀제조 분야를 중심으로 적용되고 있으며, 제조 Copilot, AI 품질예측, AI 머신비전 검사, 설비 운영 지원 등 기능을 제공하고 있다.

장성묵 아이제라 대표는 “제조 현장에서 데이터를 기반으로 한 운영 지원 수요가 확대되고 있다”며 “제조기업이 다양한 AI 기술을 활용할 수 있도록 플랫폼 기능을 지속적으로 고도화할 계획”이라고 말했다.