공항철도(주)는 혈액 수급 안정화와 헌혈 문화 확산에 기여한 공로로 대한적십자사 회장 표창을 수상했다고 18일 밝혔다.

표창 전달식은 공항철도 본사에서 진행됐으며, 박대수 공항철도 사장과 김영섭 대한적십자사 인천혈액원장 등 관계자들이 참석했다.

공항철도는 2021년부터 대한적십자사 인천혈액원과 협력해 상·하반기 정기 헌혈 봉사활동을 운영하고 있다. 최근 5년간 헌혈에 참여한 임직원은 총 1,105명으로 집계됐다.

회사는 검암 본사와 용유 차량기지 등을 중심으로 헌혈버스 운영을 지원하고 사내 홍보를 통해 임직원들의 자발적인 참여를 독려해 왔다.

표창 전달식이 열린 이날에도 공항철도 본사에서는 올해 상반기 헌혈 봉사활동이 함께 진행됐다. 임직원들은 현장에 마련된 헌혈버스를 통해 헌혈에 참여했다.

박대수 공항철도 사장은 “이번 표창은 정기 헌혈 활동에 참여해 준 임직원들의 노력 덕분”이라며 “앞으로도 대한적십자사와 협력해 헌혈 활동을 지속적으로 이어갈 계획”이라고 말했다.

한편, 공항철도는 사회공헌 활동의 일환으로 정기 헌혈 봉사와 다양한 지역사회 참여 프로그램을 운영하고 있다.