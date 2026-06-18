최근 기업들이 사무실 입지를 선택할 때 임대료 부담과 업무 효율성을 함께 고려하는 경향이 나타나고 있다. 경기 불확실성과 운영비 부담이 지속되면서 서울 중심업무지구 외에도 서울 접근성이 우수한 수도권 업무 거점에 대한 관심이 높아지고 있다.

이러한 가운데 구리 갈매지구에 위치한 지식산업센터 ‘현대 테라타워 구리갈매’가 입주 및 분양을 진행하고 있다.

구리 갈매지구는 서울 동북권과 인접해 있으며, 경춘선 갈매역과 별내역을 이용할 수 있다. 향후 GTX-B 노선이 개통될 경우 서울 주요 권역과의 접근성이 개선될 것으로 예상된다.

업무 공간 구성에도 물류와 사무 기능을 함께 활용할 수 있는 설계가 적용됐다. 차량이 사무실 인근까지 진입 가능한 드라이브인 시스템과 화물 엘리베이터, 주차 공간 등을 갖춰 업무 환경의 효율성을 높였다. 또한 스타트업과 중소기업, 연구개발(R&D) 기업 등이 활용할 수 있도록 다양한 규모의 업무 공간을 마련했다.

지식산업센터는 일반 오피스 대비 상대적으로 다양한 금융·세제 지원 제도를 활용할 수 있어 실입주 기업들의 관심을 받고 있다. 이에 따라 일부 기업들은 임대 사무실을 사용하는 대신 직접 업무 공간을 확보하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

구리 갈매지구는 주거·상업·업무시설이 함께 조성된 계획도시로, 생활 인프라를 기반으로 한 업무 환경을 갖추고 있다.

업계 관계자는 “최근 기업들은 사무실 선택 시 입지뿐 아니라 운영비 부담, 업무 효율성, 교통 여건 등을 종합적으로 고려하는 추세”라며 “서울과 인접한 수도권 업무시설에 대한 관심도 이어지고 있다”고 말했다.

한편 ‘현대 테라타워 구리갈매’는 현재 입주 및 분양을 진행 중이며, 단지 내 홍보관을 통해 관련 상담을 제공하고 있다.