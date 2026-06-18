(사)제주감귤연합회는 제주특별자치도, 제주농협과 함께 18일부터 19일까지 서울 여의도 농협재단 앞마당에서 하우스감귤 홍보 및 특별 판매 행사 ‘출동, 제주감귤!’을 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 여름철 출하가 본격화된 제주 하우스감귤의 소비 확대와 인지도 제고를 위해 마련됐다.

행사장에서는 하우스감귤 시식과 판매가 진행되며, 소비자들이 제품을 직접 체험할 수 있도록 다양한 현장 프로그램도 함께 운영된다. 판매 상품은 800g 소포장과 3kg 규격으로 구성됐다.

행사 첫날에는 출근 시간대와 점심시간을 중심으로 직장인과 지역 주민들의 방문이 이어졌다. 현장에서는 하우스감귤 시식 행사와 함께 할인 쿠폰 제공, SNS 참여 이벤트 등이 진행됐다.

제주감귤연합회는 산지 중심 홍보를 넘어 소비자가 밀집한 도심 공간에서 소비자 접점을 확대하는 방식의 홍보 활동을 이어가고 있다. 이를 통해 제주 하우스감귤의 품질과 신선도를 직접 알리고 소비 기반을 확대한다는 계획이다.

백성익 제주감귤연합회 회장은 “여름철 대표 과일인 제주 하우스감귤을 소비자들에게 보다 가까이 소개하기 위해 이번 행사를 마련했다”며 “앞으로도 다양한 현장 홍보 활동을 통해 소비자와의 접점을 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 ‘출동, 제주감귤!’ 행사는 19일 오후 2시까지 진행되며, 제주감귤연합회는 행사 기간 동안의 소비자 반응과 판매 동향을 향후 마케팅 전략 수립에 활용할 계획이다.