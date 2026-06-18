30개국 1700여 개 스타트업 국내외 기업·투자사 270여 개사 참여 투자상담 4000여 건 진행 윤진식 무협 회장 “스타트업 적극 지원”

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국무역협회와 한국산업은행은 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 아시아 대표 스타트업 페어인 ‘넥스트라이즈 2026, 서울’을 개최했다고 18일 밝혔다.

넥스트라이즈는 한국무역협회와 한국산업은행이 국내 스타트업 생태계의 성장과 글로벌화를 위해 지난 2019년부터 공동 주최해 온 국내 대표 스타트업 행사다. 오는 19일까지 이틀간 진행되는 올해 행사는 한국무역협회·한국산업은행을 중심으로 벤처기업협회, 한국벤처캐피탈협회가 공동 주최한다.

윤진식 무역협회 회장은 개회사에서 “AI가 삶의 방식과 산업의 패러다임을 바꾸는 대전환의 기로 속에서 혁신 기술을 보유한 스타트업의 역할이 그 어느 때보다 중요한 시점”이라며 “협회는 이러한 혁신이 국가·산업·기업 간 장벽을 뛰어넘어 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

8회째를 맞는 이번 행사는 ‘Shape the Next(다음을 설계하다)’를 슬로건으로 부스 전시, 비즈니스 밋업, 컨퍼런스, 파트너 행사 등 다양한 프로그램으로 진행된다. 전시에는 540여 국내·외 스타트업이 ▷인공지능(AI) ▷바이오 ▷콘텐츠 ▷방산·항공 ▷에너지 ▷핀테크&ICT 등 미래 산업의 혁신 기술을 선보이고, 구글 클라우드, 엔비디아, 르노 등 글로벌 기업과 벤처 유관기관도 독립 부스를 운영해 혁신 생태계 구축에 나선다.

특히, 앤트로픽·오픈AI·팔란티어·퍼플렉시티 등 글로벌 AI 산업을 선도하는 기업들이 역대 최대 규모로 집결한다. 이들은 컨퍼런스, 1:1 밋업, 파트너 행사 등을 통해 스타트업과의 협업 기회를 발굴하고 글로벌 AI 생태계 확장을 모색할 예정이다.

아울러 올해 주빈국으로는 한불 수교 140주년을 기념해 프랑스를 초청했다. 프랑스 AI 전략을 총괄하는 클라라 차파즈 디지털·AI 대사와 필립 베르투 주한 프랑스 대사가 양국의 스타트업 생태계 협력에 대한 메시지를 전할 예정이다.

기업 사절단으로 꾸려진 프랑스 국가관에서는 르노·베올리아·스텔란티스 등 대표 기업과 20여 스타트업이 협업 파트너 발굴에 나선다.

컨퍼런스에서는 이틀간 60여 개 세션의 분야별 전문가 강연이 진행된다. 마크 마나라 오픈AI 스타트업 총괄은 AI 에이전트를 필두로 한 차세대 AI의 흐름을 소개하고, 니콜라 샴페티에 르노그룹 부사장은 스타트업과의 오픈이노베이션을 통한 모빌리티 혁신 사례를 발표한다.

투자유치와 사업 협력 논의를 위한 비즈니스 미팅도 대규모로 진행된다. 모빌리티·항공우주·서비스형 소프트웨어(SaaS) 등 다양한 분야 1100여 개 스타트업은 삼성전자, 현대자동차, 세일즈포스, 에어버스, 알토스벤처스 등 270여 유수 글로벌 기업 및 투자사와 4000건 이상의 1:1 밋업을 진행할 예정이다.

한편, 무역협회는 지난 3월 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 이동통신 전시회인 ‘모바일 월드 콩그레스(MWC) 2026’에서 세계이동통신사업자연합회(GSMA)와 스타트업 플랫폼의 상호 협력 및 공동 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결하는 등 다양한 분야에서 유망 스타트업 지원에 적극 나서고 있다.