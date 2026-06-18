5월 여름 시즌 맥주 수요 흡수…역대 최대 판매량 기록

[헤럴드경제=정찬수 기자] 삿포로의 저감 맥주 ‘삿포로 생맥주 70’이 출시 1년 만에 수입 라이트 맥주 시장 점유율 1위를 굳혔다고 18일 밝혔다.

글로벌 시장조사 업체 NIQ 코리아의 올해 5월까지 조사에 따르면 ‘삿포로 생맥주 70’은 지난해 6월 출시 이후 1년간 수입 라이트 맥주 시장 점유율 1위를 차지했다. 제품은 지난해 8월 일시 품절을 기록하는 등 시장의 높은 관심을 받았다. 5월 판매량은 전월 대비 80% 이상 증가했다.

성장의 배경에는 라이트 주류 선호 트렌드가 있다. 제품은 100㎖당 약 30㎉의 낮은 열량과 통풍의 원인으로 지목되는 퓨린 감소를 앞세워 관심을 끌었다. 삿포로가 약 7년간 300회가 넘는 시험 과정을 통해 엄선한 맥아와 아로마 홉을 활용해 기존 제품 대비 당질과 퓨린을 각각 70% 낮췄다.

삿포로의 한국 공식 수입사인 엠즈베버리지 관계자는 “앞으로도 삿포로의 다양한 제품들을 국내 소비자들에게 선보일 수 있도록 최선을 다할 계획”이라고 말했다.